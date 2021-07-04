الأهلي يقسو على سموحة برباعية نظيفة ويرتقي للمركز الثاني

حقق فريق الأهلي على سموحة بـ أربعة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في فتح السجل التهديفي، بعد هجمة منظمة بمجموعة تمريرات قصيرة أنهاها طاهر محمد طاهر بتمريرة بينية متقنة بإتجاه محمد شريف المنطلق داخل منطقة الجزاء فاستقبل الكرة بتسديدة خادعة في الزاوية المغلقة من المرمى سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

وعزز الأهلي الهدف الثاني من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول استقبلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة رائعة من أمام القائم الأيسر للمرمى سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

الهدف الثالث جاء بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق علي معلول بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها الحارس الهاني سليمان بشكل صحيح.

الأهلي لم يكتفي بالثلاثة أهداف وسجل الرابع بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها علي معلول في إختراق منطقة جزاء سموحة ثم مرر كرة عرضية أرضية استقبلها محمد شريف بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس الهاني سليمان.

ملخص المباراة

وجاءت أولى الكرات بعد محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بعد مجهود فردي من طاهر محمد طاهر في إختراق منطقة جزاء سموحة أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الهاني سليمان ببراعة وأنقذ مرماه من هدف أول.

الكرة الثانية بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق محمد مجدي أفشة باتجاه حسين الشحات المنطلق بشكل منفرد داخل منطقة الجزاء الذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد ومراوغة الحارس لكنه سدد الكرة بشكل غير متقن أعلى العارضة العلوية للمرمى.

كما حرمت العارضة العلوية الأهلي من التقدم بعدما تصدت لرأسية خطيرة عن طريق محمد شريف من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة من علي معلول على الجبهة اليسرى.

ودخل الأهلي الشوط الثاني، أفضلية مستمرة من لاعبي النادي الأهلي على مستوى السيطرة في مناطق وسط الملعب.

وجاءت الكرة الخطيرة في الدقيقة 53، بعد هجمة مميزة استغلها حمدي فتحي في الإنفراد بالمرمى تماما من داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية إرتدت من العارضة العلوية لمرمى الحارس الهاني سليمان.

الأهلي أرتقي للمركز الثاني برصيد 45 نقطة مع تبقي 7 مبارايات مؤجلة.