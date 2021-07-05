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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

سيارات درجات الحرارة
سيارات درجات الحرارة

انتشرت مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارتين قد ذابتا من شدة الحرارة، بعد أنباء وهمية عن ارتفاع درجة الحرارة في الكويت إلى 65 درجة مئوية.

وبالبحث والتقصي عن حقيقة ذوبان السيارات في الكويت من شدة الحر، كشف موقع صدى البلد أن الصور ليست من الكويت، بل ترجع إلى حادث حريق ضخم في ولاية أريزونا الأمريكية منذ عام 2018.

تظهر في الصور سيارتين متفحمتين وقد ذاب الهيكل الخارجي لهما، وهو ما تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه حادث وقع في الكويت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

 

انتشرت الصور على نطاق واسع مع تعليقات مصدومة وتساؤلات عن حقيقة ما يحدث في الكويت، وهل ارتفعت درجات الحرارة إلى هذا الحد بالفعل.

أحداث حريق أريزونا وذوبان السيارات

ترجع الصور إلى حريق ضخم وقع في في توكسون بولاية أريزونا، أدى إلى ذوبان رافعتين للبناء وانهيار مبنى سكني للطلاب.

تسبب الحريق الضخم في موقع بناء East Broadway Boulevard جنوب حرم جامعة أريزونا في أضرار تزيد عن مليون دولار، وذابت على إثره هياكل السيارات في المكان.

 

أما في الكويت، فوفقًا للتقارير الإعلامية تشهد دولة الكويت ارتفاعا حادًا في درجات الحرارة وصلت إلى 53 درجة مئوية في الأيام الاخيرة.

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