في ذكرى رحيلها.. ابنة رجاء الجداوي عن لحظة وفاتها: شوفت قدامي ملاك جميل

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي ، إن اليوم هو الذكرى الأولى لوفاة والدتها، كاشفة: "اتصلوا بيا في نفس الوقت ده السنة اللي فاتت، وقالولي مامتك مش قدامها كتير، قولتلهم افتحولي الكاميرا بس اشوفها، وفتحولي الكاميرا، شوفت قدامي ملاك جميل حتى النهاية".

وأضافت أميرة مختار في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي" ، قائلة: "بدعى ربنا إن يديم عليها نعمة حب الناس، ويديم علينا نعمة وجودها في وسطنا بحُب الجمهور ليها، والحمدلله أنا مش لوحدي، جمهور الفنانة رجاء الجداوي هو عيلتي الكبيرة".

ونوهت ابنة الفنانة رجاء الجداوي على أن أهم شيء عند والدتها كان صلة الرحم، معقبة: "عيلتي كبيرة ومترابطة، وأحسن حاجة والدتي علمتهالي وعودتني عليها هو الترابط الأسري".