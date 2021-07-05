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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتاب جديد لصحفي شهير يفضح ترامب وماذا فعل بمحاميه المقرب

ترامب وجولياني
ترامب وجولياني

انتهى الكاتب الصحفي الأمريكي الشهير “مايكل وولف” من كتابه الجديد الذي يتحدث فيه عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفضحه، والذي يكشف فيه معلومات جديدة عن أفعال ترامب مع مرؤوسيه، وهو الكتاب الذي ينتظر كثيرون نشره لقراءة ما كتبه وولف عن ترامب، بعدما قرأ الملايين كتاب الرجل الأهم عن ترامب، والذي نشر قبل سنوات تحت عنوان نار وغضب.

 

وفقًا لصحيفة ذا تايمز أوف لندن،  فالكتاب لم ينشر بعد، ويفضح ترامب، ويكشف فيه ووالف أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعائلته قاطعوا محامي العائلة رودي جولياني وطردوه، ورفضوا دفع مستحقاته المالية، بعدما كان جولياني ذراع ترامب التي ناضلت كثيرًا خلال حملاته الانتخابية قبل خسارته في الانتخابات أمام بايدن.

 

انهيار أرضي

ذكرت الصحيفة التي نشرت مقتطفا من كتاب  "Landslide: The Final Days of the Trump Presidency"، أو "انهيار أرضي: الأيام الأخيرة لرئاسة ترامب"، إن الكتاب يقول إن الحياة التي عاشها ترامب في فترة ما بعد الرئاسة في منتجع مارالاجو، تقول إنه شعر بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في سعيه لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

 

وتابع  ووالف في كتابه فضح ترامب، وقال إن عائلة ترامب قاطعت جولياني، وغضب الرئيس السابق من أن المحامي طلب دفع أجره مقابل عمله في تحدي انتخابات 2020، حيث كان جولياني، وهو حليف قديم ومحام شخصي لترامب، بدأ قيادة جهود حملة ترامب لإلغاء الانتخابات في 4 نوفمبر، لكنه غادر في فبراير بعد سلسلة من الانتكاسات.

 

منذ ذلك الحين، ذكرت التقارير بالتفصيل كيف سعى جولياني إلى الحصول على أموال مقابل العمل القانوني، ولكن دون جدوى.

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وكتب ووالف، في صحيفة التايمز: "إن ترامب منزعج لأن جولياني حاول الحصول على أموال مقابل عمله في تحدي الانتخابات.. جولياني، الذي يعاني الآن من التحقيقات وربما الملايين من الدولارات في التكاليف القانونية، ناشد علانية عائلة ترامب ومساعديه، تعويضه لكنه لم يحصل على شيء".

 

وجاء في المقتطف أن عائلة ترامب "طردت وقاطعت" جولياني، دون تحديد من من أفراد العائلة فعل ذلك.

 

تحقيق وزارة العدل مع جولياني 

ويخضع جولياني حاليا لتحقيق وزارة العدل بشأن ما إذا كان قد انتهك القوانين أثناء عمله كمحام لترامب. ولم يتم حتى الآن توجيه أي تهم إليه.

 

ووفقا لما قاله ووالف، فقد لجأ ترامب أيضا إلى مطالبة زوار منتجع مارالاجو "إذا كانوا يعرفون أي محامين جيدين" لمساعدته على مواصلة خطته لإلغاء الانتخابات عن طريق المحاكم الأمريكية.

 

المبلغ المستحق لجولياني على ترامب غير معروف، لكن ماريا رايان، مساعدة وصديقة جولياني، قالت بوقت سابق إن معدل ما يتقاضاه خلال عمله في التحدي الانتخابي كان 20 ألف دولار في اليوم، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

 

مساعدو ترامب منعوا مكالمات جولياني

وحول فضح ترامب، ففي منتصف يناير، ذكرت صحف "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أن ترامب أمر مساعديه بعدم دفع أتعاب جولياني القانونية بعد مساءلة ترامب الثانية.

 

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في ذلك الوقت إلى أن مسؤولي البيت الأبيض بدأوا أيضا في منع مكالمات جولياني لترامب.

 

وحقق الكاتب ووالف جدلا واسعا عندما أصدر في العام 2018 كتابا تحت عنوان "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" تحدث فيه عن فوز ترامب بالانتخابات وعلاقته مع عائلته والفوضى التي كانت تدير البيت الأبيض، وباع الكتاب ملايين النسخ.

فضح ترامب الصحفي الأمريكي مايكل وولف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترامب نار وغضب محامي العائلة رودي جولياني طردوه رفض دفع مستحقاته المالية انهيار أرضي الأيام الأخيرة لرئاسة ترامب انتخابات 2020 إلغاء الانتخابات

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