مهاب مميش عن مفاوضات إيفرجيفن: مصر أصيلة وتقف مع أصدقائها وقت الشدة

تحدث الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس السابق، عن مفاوضات السفينة إيفرجيفن، وقال إن اليابان دولة عظيمة وقفت كثيرا مع مصر والتفاهم الودى افضل من اى شيء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة المحور،:"مصر أصيلة وتقف مع أصدقائها وقت الشدة، واليابان تقوم بعمل حوالى 190 رحلة شهريا ودورنا هو الوقوف بجانبها في اى موقف صعب ومصر حرصت على التفاهم الودى في ازمة السفينة ايفر جيفن".

وأكد أن مصر تعاملت مع ازمة السفينة ايفر جيفن من منطلق الصداقة. مشيرا الى ان مصر دولة عظيمة والعالم ينظر الى ما يحدث بها حاليا بذهول .

وواصل:"مهمة القوات البحرية تأمين الاتجاهات الاستراتيجية لسواحل الدوله فالاتجاه الشرقى هناك قاعدة بور سعيد والشمالى قاعدة الإسكندرية والجنوبي هناك قاعدة برنيس وكان الاتجاه الغربى به قاعدة مطروح وهى قاعدة صغيرة والمناورة بها صعبة فكان لابد بعد ظهور البترول والغاز في شرق البحر المتوسط كان لابد من انشاء قاعدة عسكرية لصد اى عمليات من الممكن ان تحدث لتوفير الوقت والمسافات فهى استكمال للاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية ".