رئيس الوزراء في زيارة مكوكية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بأسوان |شاهد

في زيارة مكوكية قام بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمحافظة أسوان تفقد خلالها العديد من المشروعات التنموية والخدمية والتي كان من أبرزها تفقده لقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو للوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى محافظة أسوان، قادماً من الأقصر، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث كان في استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك في مستهل زيارته إلى المحافظة للوقوف على سير العمل بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن زيارة محافظة أسوان اليوم تستهدف متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة كل التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات، التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لملايين المواطنين في مختلف القطاعات، لافتا إلى التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بتوفير مختلف أوجه الدعم للارتقاء بمستوى تلك الخدمات، والعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدى جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه المشروعات، وهو ما شهدناه خلال استعراض اصطفاف المعدات والآلات المشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مؤخراً.

وتوجه رئيس الوزراء في مستهل زيارته لمحافظة أسوان، إلى قرية الكاجوج، التابعة لمركز كوم امبو، إحدى القرى التي تشهد تنفيذ مشروعات لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مستمعاً إلى شرح من محافظ أسوان حول أعمال التطوير التي يشهدها مركز كوم امبو المدرج بالمرحلة الأولى لمشروع تطوير الريف المصري، حيث أشار إلى أن عدد الوحدات المحلية المستهدفة بمركز كوم امبو وصلت إلى 9 وحدات، تضم 17 قرية رئيسية، وعدد 102 عزبة ونجع وتابع، موضحاً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى يصل إلى نحو 330 ألف نسمة تقريباً.

محافظ أسوان يعرض بياناً بعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كوم أمبو

وعرض محافظ أسوان بيانا بعدد المشروعات الجاري تنفيذها في مركز كوم امبو والوحدات المحلية المستهدفة به، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أشار إلى أنه يتم تنفيذ 23 مشروعاً في مجال الصحة، و7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي، و27 مشروعاً في مجال التعليم، فيما يشهد قطاع الري تنفيذ 10 مشروعات، إلى جانب تنفيذ 10 مشروعات أخرى في قطاع مياه الشرب، بالإضافة إلى إقامة 8 مجمعات خدمات حكومية في 8 قرى.

ونوه اللواء أشرف عطية إلى مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في كل من مراكز كوم امبو، ونصر النوبة، وادفو، موضحاً أنها تتضمن إنشاء محطات مياه جديدة، بالإضافة إلى مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه والوصلات المنزلية، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه، فضلاً عن مشروعات إعادة تأهيل محطات مياه قائمة.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له متابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرية الكاجوج بتفقد كوبري الكاجوج العلوي، الذي يتم تنفيذه من جانب الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل، حيث استمع إلى شرح حول المشروع وأهميته لأهالي القرية من المهندس محمود العزازي، المدير التنفيذي للمشروع، الذي أشار إلى أنه يتم تنفيذ كوبري مزلقان الكاجوج بقرية المضيق بطول 650 م، وعرض 19.20م، فى الاتجاهين ، لكل اتجاه 2 حارة مرورية، إلى جانب أعمال طرق سطحية بطول ٣٤١٥م، وبعرض ٧.٥ م، وذلك لتحويل تقاطع مزلقان السكة الحديد مع الطريق الزراعي الشرقي (أسوان - ادفو) إلى تقاطع حر، بالإضافة إلى طريق خدمة لقرية المضيق وقرية الكاجوج، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 210 ملايين جنيه، حيث سيعمل الكوبري على نقل السيارات فوق خط السكة الحديد ليكون بديلا عن مزلقان القطارات بالمنطقة، بما يحقق السيولة المرورية ومنع الازدحام ويحد من حوادث الطرق.

وفى هذا الصدد، طالب رئيس الوزراء بالعمل على اختصار التوقيتات الزمنية لتنفيذ المشروع، وذلك سعياً لدخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن، لما يمثله هذا الكوبري من أهمية لخدمة أهالي القرية، نظرا لتعطل الحركة مع توقف المزلقان لمرور القطارات والحرص على سلامة المواطنين.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة الصرف الصحي بقرية الكاجوج، بطاقة ٣ آلاف م٣/يوم، كمرحلة أولى، تمت إقامتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتخدم ثلاث قرى كبرى هي الشبيكة، وسلوى قبلي، والكاجوج، وشهد رئيس الوزراء إعطاء إشارة البدء لتشغيل المحطة التي على مساحة 500م2، بتكلفة تقدر بنحو 617 مليون جنيه، وتتضمن شبكة الانحدار بإجمالي أطوال نحو 29 كم.

هذا وتشهد أسوان حالياً طفرة غير مسبوقة في جميع قطاعات العمل العام، ومنها مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية مع تطوير شامل لمواقع الخدمات الجماهيرية، بجانب تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلقت مشروعات المبادرة الرئاسية ، والتي تستهدف التطوير الشامل لـ 31 قرية رئيسية و 103 قرية فرعية و 377 نجع وكفر وعزبة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، حيث جارى تنفيذ المطالب والاحتياجات الجماهيرية للمواطنين التي تم طرحها في 31 جلسة استماع والتى تشمل تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لـ 12 مشروع إدخال خدمة الصرف الصحى بـ 24 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو، حيث تراوحت معدلات التنفيذ ما بين 47% إلي 20%.

كما قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالطرح والإسناد لـ 25 مشروعا لمياه الشرب بقري إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بالإضافة إلي توقيع البروتوكولات لإنشاء 8 محطات مياه جديدة، فضلا عن تنفيذ 17 مدرسة جديدة بنسبة تنفيذ 20 %، فيما يجرى تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ 19 مدرسة بنسبة تنفيذ 35 % .

بينما قام جهاز التعمير بطرح وإسناد 21 مبني خدمى، علاوة علي إنشاء 8 مراكز للشباب بمركزي إدفو وكوم أمبو ، وكذا 9 نقاط إسعاف و 3 مكاتب تموين و 2 وحدات بيطرية و 5 مشروعات كهرباء و 20 كوبرى أعلى الترع ، فضلاً عن قيام هيئة البريد المصرى بتحديث وتحسين بيئة لـ 43 مكتب بريد .

وجار العمل على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280,7 مليون جنيه، حيث يجرى العمل لانهاء تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا استهدفت تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقف ، وبالتوازى جار العمل في مشروعات المرحلة الثانية والتى تضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات 198 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مبادرة " التصالح حياه " من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجاً من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة .

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