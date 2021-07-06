بحضور زعيم الاغلبية.. «مستقبل وطن» ينظم ندوة حول تحديات وفرص الرياضة المصرية

نظم حزب مستقل وطن، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للحزب، ندوة تثقيفية حول ملف الرياضة فى مصر وذلك تحت عنوان "الرياضة في مصر.. فرص وتحديات".



جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب إبراهيم حجازى رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب شريف الجابرى وكيل الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

كما شارك النائب محمد الجارحى أمين شباب مستقبل وطن، وعدد من شباب الجامعات فى مصر، ومجموعة من شباب الحزب والمهتمين بملف الرياضة.

وتناول المشاركين الندوة، أوضاع منظومة الرياضة في مصر وما يواجهها من تحديات والسبل اللازمة للنهوض بها، وكذلك التشريعات اللازمة لدعم توجهات الدولة لتطوير هذا الملف بما يتواكب مع المنظومات العالمية.



كما استعرض الحضور، مستجدات قانون الرياضة الجديد وخصوصا ملف الاستثمار، وموقف التوصيات التي وجهها البرلمان لوزارة الشباب والرياضة بشأن التعديلات المقترحة على القانون.



من جانبه، رحب المهندس أشرف رشاد، بالمشاركين والحضور، مؤكدا أن هذه الندوة تستهدف النقاش والحوار حول منظومة الرياضة بصورتها العامة وخاصة أن الرياضة ليست كرة القدم فقط.

وأكد رشاد، أن الرياضة تمثل محورًا وركيزةً من ركائز الحفاظ على الأمن القومي المصري، وذلك لارتباطها الوثيق بجيل الشباب، مشيدًا بجهود ودعم القيادة السياسية لهذا الملف على كافة الأصعدة.



وأضاف رشاد، أن ملف الرياضة ملف حيوي يحتاج لتضافر كافة الجهود والجهات المعنية للحفاظ على ما تحقق من طفرة في البنية التحتية، وتطوير قدرات الاتحادات واللاعبين، والاستمرار في وضع الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التطلعات.

وأشار زعيم الاغلبية، إلى جهود لجنتي الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ، وحجم التناغم والتكامل الموجود بينهما، لافتًا إلى أن وجود قامات علمية ورياضية داخل البرلمان سيصب في النهاية لصالح المنظومة الرياضية.

ندوة 1

ندوة 2

ندوة 3

ندوة 4