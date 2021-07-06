محادثات فيينا قد تنهار.. بيان عاجل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن إيران

أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن "قلقها البالغ" إزاء تحرك إضافي من جانب إيران يقولون إنه انتهاك خطير لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، محذرين من أنه يهدد نتائج المحادثات التي تهدف إلى جلب الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أصدر وزراء خارجية القوى الأوروبية الثلاث بيانا مشتركا الثلاثاء بشأن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، "أكد أن إيران اتخذت خطوات في إنتاج معدن اليورانيوم المخصب".

منذ انسحاب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في ذلك الوقت من الاتفاقية في عام 2018، تنتهك إيران تدريجياً قيودها للضغط على الأطراف المتبقية - الدول الأوروبية الثلاث، روسيا والصين - للتوصل إلى حوافز اقتصادية لتعويض العقوبات الأمريكية المعوقة.

من بين أمور أخرى، بدأت طهران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى بكثير من النقاء المسموح به بموجب الاتفاقية. كما أنها تقوم بغزل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وإنتاج معدن اليورانيوم وتخزين اليورانيوم أكثر مما هو مسموح به.

يمكن أيضًا استخدام معدن اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، ويحظر الاتفاق النووي تحديدًا إجراء أبحاث حول إنتاجه. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل في فبراير إن مفتشيها أكدوا أن إيران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم.

قال الوزراء الأجانب الأوروبيون عن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها طهران أن "إيران ليس لديها حاجة مدنية ذات مصداقية لمعدن اليورانيوم (البحث والتطوير) والإنتاج، وهما خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي".

قالوا إن الأمر "مقلق للغاية" بالنظر إلى أنه لم يتم تحديد موعد لاستئناف المفاوضات في فيينا بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وإيران إلى الامتثال الكامل، وأن إيران "قلصت بشكل كبير" قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تفتيش المنشآت النووية.

وقال البيان "أكدنا مرارا أن الوقت ليس في صالح أحد". "إيران بخطواتها الأخيرة تهدد نتيجة ناجحة لمحادثات فيينا على الرغم من التقدم المحرز في ست جولات من المفاوضات حتى الآن".

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تسعى لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%.



وكان رافائيل جروسى المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، أعرب عن قلقه من أن المناقشات الفنية بين الوكالة وإيران لم تسفر عن النتائج المتوقعة وقد ترتب على ذلك عدم إحراز تقدم فى توضيح قضايا الضمانات الخاصة بالبرنامج النووى .





وأضاف جروسي أن عدم إحراز تقدم في توضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بصحة واكتمال إعلانات ضمانات إيران، يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.