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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيصل عبدالكريم يطرح أغنية معايا السكره .. فيديو

صدى البلد

طرخ الفنان فيصل عبدالكريم، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “معايا السكره” عبر القناه الرسمية الخاص به على موقع “اليوتيوب”.

 

“معايا السكره” غناء فيصل عبدالكريم، كلمات : عمرو المصري ، وألحان : عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي : أمين نبيل، جيتار : مصطفي أصلان، طبله : أحمد عيادي، كورديون : وائل النجار، تسجيل : سادو، مكس وماستر : م. وليد أحمد.

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تقول كلمات الأغنية: “ ده اللي خدني ف دوكه روحت .. فجأه من غير لو سمحت .. قلبي دق ورق مال .. عقلي لف لقتني دوخت .. جماله اصله جمال يخض".
 

سحر كده يسحر يشد .. وحبيت من غير سؤال .. هو ايه الموضوع بجد .. دانا معايا السكره  .. اللي خلي حياتي حلوه بيه .. ظبططه بالمسطره  .. مش لاقى اي غلطه فيه".
 

تم تسجيل صوت الفنان فيصل عبدالكريم، في استوديو SBINSAAD، تمت عمليات الماسترينغ في GOLDEN MIC STUDIO م. وليد أحمد إنتاج : FA PRODUCTION توزيع ديجيتال ودعم فني : REPLAY.

 

فيصل عبدالكريم الفنان فيصل عبدالكريم عمرو المصري عمرو الشاذلي أمين نبيل

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