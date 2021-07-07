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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد العرابي: آبي أحمد يحاول تفكيك بلده إثيوبيا

آبي أحمد
آبي أحمد

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن  الدبلوماسية تحتاج إلى صبر ودراسة عميقة ووثائق مساندة وإرادة والبعد عن الانفعال، مضيفا:" ففي ملف سد النهضة تعتبر الدبلوماسية المصرية في اختبار ولكنها سوف تنجح فيه لأن مصر لديها حرفية من التعامل مع مثل هذه القضايا ".


وأضاف محمد العرابي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  ازمة سد النهضة سوف تؤدي إلى ضعف مؤسسة الاتحاد الافريقي".

 

وتابع محمد العرابي :"  آبي أحمد  رئيس وزراء إثيوبيا يحاول تفكيك إثيوبيا بنفسه خاصة بعد ما حدث مؤخرا في إقليم تيجراي "، مضيفا:"   آبي احمد يعتقد أن أثيوبيا يجب أن يكون بها تنمية ولكنه لا يعرف طريقة إحداث تلك التنمية دون إلحاق الضرر بأحد ".

 

واكمل محمد العرابي :" أبي أحمد يتهم مصر بأنها تقف أمام تنمية إثيوبيا وهذا أمر عار تماما من الصحة  وأبي أحمد يستخدم ورقة سد النهضة للتغطية على الفشل المحلي ".

 

سامح شكري في مجلس الأمن 

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن كل أجهزة الدولة المصرية لديها القدرة والإمكانيات والعزيمة لمواصلة الدفاع  عن الحق المائى للشعب المصرى.

 

وأضاف شكري في تصريحات تليفزيونية سابقة،  أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إبراز قضة سد النهضة في المحافل الدولية، مضيفا:"  الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسة والرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى قضية سد النهضة أولوية قصوى.

 

رسالة عاجلة من وزير الخارجية للمواطنين بشأن سد النهضة


أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لـ سد النهضة، مضيفا انه أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

 

ووجه سامح شكري، رسالة للمصريين، قائلا :"الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوى".

 

وأضاف وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تتعلق بـ الأمن القومي، وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية، لافتا إلى أنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشغب المصري.

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تدخر اي جهد لهذا الأمر، وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.

 

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

 

وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.

محمد العرابي أبي أحمد اثيوبيا سد النهضة اخبار التوك شو

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