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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة متحللة لسيدة داخل شقتها وطفلتها على قيد الحياة بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر الأهالي بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها، وطفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، على قيد الحياة، بجوار جثة أمها التي بدت عليها علامات التحلل، وذلك بمنطقة «ستوب شوب» وسط مدينة الغردقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء خالد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، يفيد بتلقي بلاغ من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، بعثور أهالي منطقة «ستوب شوب» بمدينة الغردقة، على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها، وبجوارها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتم على الفور استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام، وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، التي تولت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وعلي الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، إلى محل الواقعة لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة، وأفادت التحريات الأولية بأن الجثة لسيدة تُدعى «ايمان»، في العقد الرابع من العمر، وتظهر عليها علامات التحلل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ اللازم.

وكانت قد شهدت مدينة الغردقة، في وقت سابق، مصرع طفلتين شقيقتين، هما «نادين ورقية هانى عبد العظيم»، حيث تبين مصرعهما غرقاً في حمام سباحة بإحدى الفيلات في منطقة «مبارك 7»، شمال مدينة الغردقة، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة

العثور الغردقة جثة مستشفى الغردقه البحر الأحمر

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