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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. النيابة تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى يثير التعصب القبلي

السعودية.. النيابة
السعودية.. النيابة تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى يثير التعصب

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية صدور أمر بالقبض على شخص نشر محتوى معلوماتيا على مواقع التواصل الاجتماعي ينطوي على مضامين تبث التعصب القبلي، وتنشر روح الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع.

وقال المصدر في النيابة العامة إن المقطع يتعلق بمسلسل لإحدى القنوات الفضائية، ويتضمن محتوى يبث التعصب وينشر روح الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، وتنال من اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي، والإساءة للآخرين بكلام بذيء وخارج على سياق الآداب العامة.

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وأكدت النيابة العامة السعودية أن نشر ما يبث روح الكراهية والبغضاء، ويثير التعصب القبلي، عبر وسائل التواصل، يُعد مساسًا بالنظام العام، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للأنظمة في السعودية، وكل ما يشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية.

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