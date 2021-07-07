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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسلحون يخطفون 140 طالبًا من داخل مدرسة .. ما القصة

صدى البلد

140 أسرة تتألم على مصير أبنائها المجهول، بين ليلة وضحاها اختفى الأبناء على يد رجال غير معروفين ولم يبقى منهم سوى أحذيتهم، حيث خطف مسلحون ما يصل إلى 140 طالبا في مدرسة ثانوية في شمال نيجيريا.

اقتحم المهاجمون المدججون بالسلاح مدرسة بيثيل المعمدانية الثانوية في بلدة داميشي بولاية كادونا تحت جنح الظلام في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور"البريطانية.

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قال "جون إيفانز " وهو أب لفتاة من بين المفقودين من المدرسة:"أخبرتني ابنتي ، أبي ، لا أحب هذه المدرسة ، أخرجني منها"، وأضاف: "هذا الصباح في حوالي الساعة السادسة صباحًا ، تلقيت مكالمة هاتفية تفيد بأنهم دخلوا المدرسة ، وأن جميع أطفالنا اختطفوا، بمن فيهم ابنتي".

وقال أب آخر "جون هياب":"كان ابني من بين الطلاب الذين نجوا بصعوبة، كما أن هناك 26 طالبا قد عادوا ، ويأمل أن يهرب المزيد من الأطفال المخطفوين".


يأتي ذلك بعد ساعات فقط من هجوم منفصل على مستشفى محلي ، اختطف فيه مسلحون ما يصل إلى ثمانية أشخاص ، في حين وقع هجوم آخر على مركز شرطة قريب، فيما كان الهجوم على مستشفى المركز الوطني للسل والجذام في زاريا هو الثالث في الأشهر الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم المستشفى مريم عبد الرزاق إن ممرضتين تم اختطافهما، إحداهما مع طفلها البالغ من العمر عام واحد ، بالإضافة إلى فني مختبر وحارس أمن وموظف آخر

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وكانت حادثة اختطاف المدرسة الرابعة في ولاية كادونا خلال الأشهر الستة الماضية وسابع عملية اختطاف جماعي في نيجيريا هذا العام.

تطالب العصابات بفدية ، مع إجبار العديد من المدارس على الإغلاق لأن السلطات لا تستطيع حمايتها، ونمت عمليات الاختطاف الجماعي من المدارس بشكل كبير منذ 2014 عندما اختطفت جماعة بوكو حرام الجهادية 276 طالبة من مدرسة حكومية في شيبوك.

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