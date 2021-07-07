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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نهاية مأساوية .. أم تلقى مصرعها داخل صندوق ملابس خيري

صدى البلد

توفيت أم بطريقة مأساوية بعد أن علقت داخل صندوق ملابس خيري وهي تفرز الملابس الموضوعة داخل الصندوق الخيري، فقد تشير التقارير الطبية إلى أنها تعرضت لـ الاختناق.

تم العثور على جثة الأم "ألارا لورانس"  معلقة نصفها بالداخل ونصفها خارج بنك ملابس في أستراليا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

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وتقول الشرطة إن لقطات كاميرات المراقبة تظهر السيدة  "ألارا" وهي تقود سيارتها في مركز تسوق ستوكلاند بالديفيس في روكينجهام ، قبل أن تقف واقتربت من الصندوق في حوالي الساعة 1.40 صباحًا.

وقفت الفتاة البالغة من العمر 33 عامًا على صندوق بلاستيكي حتى تتمكن من النظر في صندوق Good Sammys الخيري قبل أن تبدأ في البحث عن الملابس المتبرع بها.

لكن يعتقد أن الأم التي لديها ابن يبلغ من العمر 15 شهرًا، قد تسللت من الدلو الذي ترك نصفها العلوي عالقًا في صندوق الملابس وتتدلى قدميها.

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مر الوقت وعثر أحد أفراد المارة على السيدة لورانس في الخامسة صباحًا - بملابس متناثرة تحت قدميها، بينما كانت قد ماتت بالفعل، وقال الرقيب "أندرو إليوت" محقق روكينجهام ، إن التحليل يشير إلى أنها تعرضت لـ الاختناق.

فقد يبدو أنها سقطت وأصبحت محاصرة وغير قادرة على إخراج نفسها من صندوق  الملابس.

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