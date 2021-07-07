رقم سلبي لـ إسبانيا عقب الخروج على يد إيطاليا من يورو 2020

تسبب إقصاء منتخب إسبانيا من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) على يد إيطاليا، في رقم سلبي لأول مرة في تاريخ لاروخا بالمسابقة الدولية.

إسبانيا ودعت يورو 2020 بعد الهزيمة من إيطاليا بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ويمبلي"، ليتأهل الآذوري للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه.



وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ منتخب إسبانيا، التي يفشل فيها في الوصول إلى نهائي إحدى البطولات الكبرى (كأس العالم/ يورو)؛ وفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات.

وقالت الشبكة إن المنتخب الإسباني في 5 مناسبات سابقة وصل فيها إلى نصف النهائي، سواء في يورو أو كأس العالم أو القارات، نجح في التأهل للنهائي، ولكن "تميمة" نصف النهائي للاروخا توقفت أمام الطليان.

نتيجة مباراة إسبانيا وإيطاليا



واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 / 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن بالدور قبل النهائي للبطولة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها الآزوري لنهائي البطولة الأوروبية من بين خمس مرات بلغ فيها المربع الذهبي للبطولة على مدار تاريخ مشاركاته فيها.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ، ثم سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 60 ، ولكن البديل ألفارو موراتا سجل هدف التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 80 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي ركلات الترجيح ، سجل للمنتخب الإيطالي كل من أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي فيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو وأهدر مانويل بوكاتيلي (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس) ، وسجل للمنتخب الإسباني كل من جيرارد مورينو وتياجو ألكانتارا وأهدر داني أولمو (الركلة الأولى التي أطاح بها عاليا) وألفارو موراتا (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس).

وحرص لاعبو منتخب إيطاليا على الهتاف لسبينازولا الذي غادر المنتخب متأثراً بالإصابة في وتر أكيلس.