صحة كفر الشيخ تقدم خدمات لـ 38452 سيدة ضمن مبادرة «الأم والجنين»

صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أن الفرق الطبية القائمة على تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة الأم والجنين قامت بتقديم الخدمة الطبية لـ 38452 حالة من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة، وأنه خلال الأسبوع الماضي تم فحص 784 سيدة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، إن المبادرة تستهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

كما صرحت أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددةً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة وتصدرت إدارة كفر الشيخ المركز الأول لعدد المترددات يليها إدارة دسوق ثم إدارة سيدي سالم.

وفي سياق آخر، صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ أن حملة التطعيم بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا المستجد مستمرة وتعمل بكامل طاقتها، كما أفادت سيادتها أنه حتى نهاية شهر يونيو الماضي تم تطعيم عدد 24294 مواطناً بالجرعة الأولى من لقاح سينوفارم، كما تم تطعيم عدد 14947 بالجرعة الثانية من نفس اللقاح.



وأضافت تم أيضاً تطعيم عدد 60556 مواطناً بالجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا وعدد 248 بالجرعة الثانية من نفس اللقاح، موضحة أنه تم تطعيم عدد 1914 مواطن بالجرعة الأولى من لقاح سيتوفاك.

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