عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة كفر الشيخ تقدم خدمات لـ 38452 سيدة ضمن مبادرة «الأم والجنين»

مبادرة الأم والجنين
مبادرة الأم والجنين في كفر الشيخ

صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أن الفرق الطبية القائمة على تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة الأم والجنين قامت بتقديم الخدمة الطبية لـ  38452 حالة من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة، وأنه خلال الأسبوع الماضي تم فحص 784 سيدة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، إن المبادرة تستهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

كما صرحت أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددةً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة وتصدرت إدارة كفر الشيخ المركز الأول لعدد المترددات يليها إدارة دسوق ثم إدارة سيدي سالم.

 

وفي سياق آخر، صرحت  الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ أن حملة التطعيم بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا المستجد مستمرة وتعمل بكامل طاقتها، كما أفادت سيادتها أنه حتى نهاية شهر يونيو الماضي تم تطعيم عدد 24294 مواطناً بالجرعة الأولى من لقاح سينوفارم، كما تم تطعيم عدد 14947 بالجرعة الثانية من نفس اللقاح.


وأضافت تم أيضاً تطعيم عدد 60556 مواطناً بالجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا وعدد 248 بالجرعة الثانية من نفس اللقاح، موضحة أنه تم تطعيم عدد 1914 مواطن بالجرعة الأولى من لقاح سيتوفاك.

FB_IMG_1625646864826
FB_IMG_1625646864826
FB_IMG_1625646871169
FB_IMG_1625646871169
كفر الشيخ الصحة مبادرة مبادرة دعم صحة الأم والجنين وزارة الصحة

موضوعات متعلقة

استجابة لشكاوي المواطنين.. إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة في «حازق» بـ كفر الشيخ

رئيس مدينة بيلا بـ كفر الشيخ يطمئن على جاهزية لجان الثانوية العامة

تكريم اتحاد طلاب «الخدمة الاجتماعية» في كفر الشيخ.. صور

إصابة سيدة سقطت من القطار في كفر الشيخ

تحصين 14440 طائراً من الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

نائب محافظ كفر الشيخ يعطي إشارة انطلاق مسيرة احتفالاً بـ 30 يونيو

من الهندسة لـ التنمية المحلية.. أول سيدة تتولي منصب سكرتير مساعد كفر الشيخ

ننشر السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة كفر الشيخ الجديد

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى ٢٣٥درجة

رطوبة عالية..الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا

الاتحاد الأوروبي يحدد المجرم الحقيقي وراء "مجاعة" تيجراي

التقرير الكامل لـ انهيار عقار بالعطارين بالإسكندرية

المقاصة يفتح صفحة الأهلي ويبرئ عبدالجليل من هجوم الزملكاوية

ملك البحرين يلتقي 12 سفيرا في المملكة .. لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على جثة طفل محترقة في مقابر بقنا بعد أيام من غيابه

الصحة تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات: تسبب ترسبات الأملاح على الكلى.. تفاصيل

توتر وارتباك.. إثيوبيون يتحركون ضد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

حكم ارتداء المايوه الشرعي «البوركيني» .. عالم بالأوقاف يحسم الجدل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

دعم كامل لاشقائنا..وزيرة الصحة: نقل منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للسودان

بعد نشرها فيديوهات فاضحة..الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه تنتظر فتاة التيك توك موكا حجازى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| تنفيذ خطوط انحدار عملاقة ضمن تطوير منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

فيديو

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ