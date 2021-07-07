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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه المنيا: حملات للتوعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية البراجيل بمركز ملوى

صدى البلد

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة بتنفيذ حملات توعوية للسادة المواطنين فى المحافظات التى تشهد تنفيذ المشروعات القومية للتعريف بحجم تلك المشروعات وأهميتها وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، وضرورة الحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة لاستدامة الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا نظمت حملات للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بقرية البراجيل بمركز ملوى  لتعريف  المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى.

وأضاف أن الفعاليات شملت عمل لقاءات مع المواطنين  للتعريف بأهمية المبادرة وضرورة ترشيد استخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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