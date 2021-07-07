العربية للتصنيع: مباحثات مع ألمانيا لتوطين تكنولوجيا صناعة بطاريات السيارات الكهربائية..نواب: سيوفر مليارات الدولارات فى الموازنة العامة للدولة.. واجتذاب الخبرات الأجنبية أمر جيد

صناعة البرلمان:

توطين تكنولوجيا صناعة بطاريات السيارات الكهربائية سيحد من استيراد البنزين

برلمانية:

ننتظر شراكة بين مصر وألمانيا لإحداث تنمية حقيقية للسيارات الكهربائية

أشاد عدد من نواب البرلمان بمباحثات الهيئة العربية للتصنيع مع ألمانيا لتوطين تكنولوجيا صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ، وأكدوا أن الاعتماد على السيارات الكهربائية سيوفر علينا استيراد البنزين والسولار والذى سيوفر أرقام طائلة فى الموازنة العامة للدولة ، كما أشاروا إلى أننا يجب أن نستفاد بخبرات الجانب الألمانى فى المصانع الجديدة ، بحيث تكون هناك شراكة بين مصر وألمانيا لإحداث تنمية حقيقية للسيارات الكهربائية والتى سنبدأها بالأتوبيسات.

فى البداية قال النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إن توطين تكنولوجيا صناعة بطاريات السيارات الكهربائية مع ألمانيا يأتي في ظل وجود فائض كهرباء لدينا واستيرادنا للبنزين والسولار.

وأشار محمود في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الاعتماد على السيارات الكهربائية سيوفر علينا استيراد البنزين والسولار والذى سيوفر أرقاما طائلة فى الموازنة العامة للدولة تصل إلى مليارات الدولار.

وأشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بمباحثات الهيئة العربية للتصنيع مع ألمانيا لتوطين تكنولوجيا صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الألمانية بالنسبة للسيارات عالية جدا.

وأكدت ايفلين متى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أننا يجب أن نستفيد بخبرات الجانب الألمانى فى المصانع الجديدة ، بحيث تكون هناك شراكة بين مصر وألمانيا لإحداث تنمية حقيقية للسيارات الكهربائية والتى سنبدأها بالأتوبيسات.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ، أن اجتذاب الخبرات الألمانية فى صناعة السيارات الكهربائية أمر جيد ، ولابد من إعادة تأهيل الصانع المصرى بتكنولوجيا حديثة.

بحث الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية كجزء من تكنولوجيا الجيل الرابع (أو الثورة الصناعية الرابعة ).

حضر اجتماع التراس، المهندس "هاني عازر" الخبير المصري العالمي مستشار رئيس الجمهورية للصناعات الهندسية، مع شركة ElringKlinger الألمانية، التي تعد احدي كبري الشركات لموردي السيارات، وبحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور "شتيفن فولف" ونائبه لقسم البطاريات والسيارات الكهربائية "دايشمان " ونائبه للمبيعات وخطوط الإنتاج "شفايتسر والمستشار الهندسي بالشركة وأحد الخبراء بألمانيا دكتور مهندس" مراد لطفي" عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مصر تستطيع بالصناعة

تأتي تلك المباحثات في إطار تعزيز مبادرة الدولة للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية، واستثمارا للنتائج الإيجابية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" ، والتي تم من خلال ندواته بحث سبل توطين السيارات ذات الطاقات النظيفة بيئيا، وفقا لأحدث نظم الصناعة العالمية.

وتم خلال المباحثات ، عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين أحدث تكنولوجيا في صناعة البطاريات الكهربائية، بما في ذلك تدريب واعداد الكوادر البشرية والفنية الماهرة في هذه الصناعة المتخصصة، وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة ، وذلك بالإستفادة من الخبرات المتقدمة للشركة الألمانية العالمية.

وأعربت السفيرة "نبيلة مكرم "، عن تقديرها للدور الوطني التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع ،باعتبارها أكبر ظهير صناعي للدولة، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية التنموية، وتحقيق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتطورة وعودة الصناعة المصرية الوطنية إلي دورها الريادي بالمنطقة العربية والأفريقية .

وأوضحت "مكرم" أن نجاح مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" في دورته الجديدة يأتي مواكبا لرؤية القيادة السياسية، التي تهتم بتوطين الصناعة، مشيرة انه تم بحث تعميق تصنيع البطاريات للسيارات الكهربائية بأنواعها المختلفة، بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع ، وذلك في إطار مبادرة الدولة للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية.

وفي سياق متصل، أشادت “مكرم “ بتسابق أبناء مصر في الخارج علي مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030”.

من جانبه، أكد "التراس" علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا، لتوطين أحدث تكنولوجيات الإنتاج ونظم التصنيع الحديثة.

وأعرب" التراس "عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، ومشيدا بالخبرات الفنية المتقدمة لشركةElringKlinger .

وأشار "التراس"، إلى أنه تم بحث توطين تكنولوجيا صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، في إطار خطة الدولة للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية ، لافتا أننا نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي متطور لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية.

وأضاف أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجوانب الفنية الخاصة بتصنيع البطاريات بكافة أنواعها، بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بـ العربية للتصنيع.