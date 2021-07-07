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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضية مصحة الادمان.. حبس المتهمين باستئجار فيلا واستخدامها في العلاج دون ترخيص

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس حكمها في قضية مصحة الادمان.

 

وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالحبس سنتين وآخر بالحبس 6 أشهر وبراءة المتهم الخامس في اتهامهم باستئجار فيلا واستخدامها كمصحة في علاج الأدمان دون ترخيص وقيامهم باحتجاز مرضى وأطفال وتعذيبهم واستخدامهم في أعمال التنظيف داخل الفيلا.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

 

تحقيقات النيابة في واقعة مصحة الادمان

 

وأوضحت  تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «س.م»، 35 سنة، شريك في مصحة الادمان، و«أ .أ .م»، 26 سنة، شريك في مصحة الادمان، و«إ .م»، 31 سنة، عامل احتياطي بشركة الكهرباء، و«ح .أ»، من الأول وحتى الرابع باحتجاز المجني عليهم أيمن سيد، ومحمود عبد السلام وكريم أحمد ومحمد محمود وعمر حسين بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي وضعتها القوانين واللوائح وقد صاحب ذلك تعذيب المجني عليهم سالفي الذكر بالتعذيبات البدنية وذلك بقيامهم باحتجاز سالفي الذكر بالفيلا الكائنة بمنطة المريوطية بدائرة مركز البدرشين المستأجرة من المتهم الخامس«ح .م»، 56 سنة، رجل أعمال، والتي جهزوها بالتجهيزات اللازمة لمنع المجني عليهم من حرية التنقل ومبارحة مسرح الجريمة خلال فترة حدوث الواقعة بالقوة والتهديد بتوثيق المجني عليهم بالحبال والتعدي عليهم بالإيذاء البدني.

 

وكشفت التحقيقات قيامهم باستخدام الأطفال المجني عليهم «محمد.ي»، و«عمر.ح» حال كونهما لم يبلغا الـ18 عاما ميلايديا وذلك باستخدامهم في العمل القسري وكذا الأغراض غير المشروعة وزاولوا مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشرين وزاولوا مهنة العلاج النفسي دون أن يكونوا مقيدين في جداول المعالجين النفسيين في وزارة الصحة، وقيامهم بمزاولة نشاط منشأة طبية “مصحة الادمان” بدون الحصول على ترخيص دون أن يكونوا أطباء مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب.

 

وكانت تلك المنشأة لاتتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونا وأحرزوا أدوات «أحبال» تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ضرورة مهنية أو حرفية، وقيام المتهم الخامس بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة وآخر متوفي في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة بأن أمدهم بالفيلا عبر استئجارها لهم مقابل مبلغ مالي مع علمه بمزاولتهم أنشظة غير مشروعة “مصحة الادمان” مسهلا ذلك فتمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة وذلك الاتفاق.

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