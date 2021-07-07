فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور
قام وفد من لاعبي الفريق الأول، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بزيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، وتقديم الهدايا وتيشيرتات النادي للاطفال، ضمن الدور المجتمعي الذي تحرص إدارة النادي على القيام به، جنبًا إلى جنب مع الدور الرياضي.
وحرصت إدارة المستشفى على تنظيم استقبال كبير لنجوم نادي سيراميكا كليوباترا، وجهازهم الفني والإداري والطبي بقيادة الكابتن ضياء السيد، ومعتز البطاوي، المدير الرياضي للنادي، والدكتور فريد رضوان، وجميع أعضاء الجهاز المعاون، الكابتن عادل مصطفى المدرب العام، والكابتن مروان النايب مدرب الفريق، والكابتن عصام الحضري مدرب حراس المرمى
واستقبل الأطفال الجهاز الفني ولاعبى سيراميكا كليوباترا بالورود، قبل دخولهم المستشفى في لفتة رائعة من الأطفال.
وحرص الأطفال وذووهم على التقاط الصور التذكارية مع نجوم فريق سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني واللاعبين.
وأجرى الجهاز الفني واللاعبون، جولة داخل المستشفى، وأشادوا بالمستوى المميز، والعناية الكبيرة التي يلقاها النزلاء.
وحرص بعض لاعبى سيراميكا كليوباترا على التواجد مع الأطفال داخل ورشة الرسم، وقاموا بقضاء بعض الوقت معهم وتحفيزهم على تنمية مها اتهم.
وقامت إدارة المستشفى والأطفال النزلاء، بلفتة كريمة، وبادروا بالاحتفال بعيد ميلاد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادى سيراميكا كليوباترا متمنين له دوام التوفيق والصحة والسعادة.