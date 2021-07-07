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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم إمام

حازم إمام يضع والدته في موقف محرج على الهواء.. فيديو

حازم إمام ووالدته
حازم إمام ووالدته

قال الكابتن حازم إمام، أثناء حديثه عن والدته التي حلت ضيفة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" للترويج عن كتابها "إمبراطورية إمام الكروية": "قبل الجواز كنت اهتمامها بى  فى المذاكرة لأنها كانت عندها أهم حاجة في الحياة.. وكنت بطلع التالت أو الرابع"، متابعا: "ماما مكنتش بتعمل ورق العنب بس هي بتحضر السفرة حلو".


وتابع "إمام" خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "تعبت ماما لما كبرت متهيألي ومبقتش تحت أيدها.. بس بتزعل مني أما بتبقي عايزة حاجة وأنا أأجلها".


وأوضح الكابتن حازم إمام أنها تحب زوجته كثيرا، معقبا: "بتحبها أكتر مني.. وكانت بتخاف عليا كتير بسبب أن دماغي أتفتحت كتير.. وكنت في ماتش برا ومفيش فون وكانت قلقانة عليا جدا".


وأشار الكابتن حازم إمام : "قبل الجواز كنت بتعبها فى المذاكرة لأني كنت عندها أهم حاجة في الحياة.. وكنت بطلع التالت أو الرابع"، متابعا: "ماما مكنتش بتعمل ورق العنب بس هي بتحضر السفرة حلو".


وفي سياق أخر، بكت الدكتورة ماجي الحلواني، والدة الكابتن حازم إمام، على الهواء لتأثرها بسيرة وفاة زوجها الكابتن حمادة إمام، قائلة: "بعد وفاته نفسي أتسدت ومش بقينا نتجمع في البيت.. أنا لغاية دلوقتي مبعرفش أنام لوحدي في البيت لحد الفجر".


وأضافت أنها مفتقدة حديثه وروحه، معقبة: "برتاح بس عند أشرف أو حازم علشان الأحفاد واللمة وحفيداتي بيناموا جمبي، ولكن فى بيتي بستتقل دمه".
 

الكابتن حازم إمام الدكتورة ماجي الحلواني الستات مايعرفوش يكدبوا والدة الكابتن حازم إمام إمبراطورية إمام الكروية

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