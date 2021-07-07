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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سيبقى اسمه علامة فى سجل العظماء

آخر لقاء تليفزيوني مع الفريق العصار: هدفنا دعم الصناعة الوطنية.. المدارس التكنولوجية قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص

الفريق محمد سعيد
الفريق محمد سعيد العصار

تحل الذكرى الأولى لوفاة الفريق محمد سعيد العصار الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ولكن التاريخ سيخلد ذكرى رجل أخلص من أجل وطنه والتفاني في خدمة بلده، عرف عنه بالهدوء والحكمة والتواضع والرقي والذكاء، ودوره في دعم سياسة الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني والنجاح في دعم الوطن والتطوير والتنمية المستدامة.

 

كان الإعلامي أحمد فايق قد أجرى معه حوارا تليفزيونيا مع الفريق محمد العصار، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر قناة "dmc"، تحدث خلاله عن مشروع المدارس التكنولوجية التابعة للإنتاج الحربي.

 

وكشف الفريق محمد العصار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق من برنامج "مصر تستطيع"، عن تفاصيل المدارس التكنولوجية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وطريقة القبول والالتحاق بها.

 

تحت شعار صنع في مصر.. العصار: هدفنا دعم الصناعة الوطنية

كشف الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، عن تخريج أول دفعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا، التابعة لوزارة الإنتاج الحربى،  وهي أول دفعة هذا العام، بينها تخصصات كثيرة تهم الدولة المصرية على رأسها الهندسة الكيماوية وتخصص الكهرباء والميكانيكا.

 

وقال «العصار» إن الأكاديمية وقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات مع كثير من الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن هناك مخططا لتوأمة مع جامعات أجنبية بعد تخريج أول دفعة.

 

وأشار إلى أن المعهد التكنولوجى المتكامل التابع لوزارة الإنتاج الحربى، يضم مكتب لمتابعة الخريجين، ومسئوليته متابعتهم حتى يحصلوا على فرصة عمل مناسبة، وكذلك الطلاب يعملون تحت شعار " صنع فى مصر" لأن ذلك هو الأساس فى مدارس الإنتاج الحربى دعما للصناعة الوطنية.

 

خريجو المدرسة التكنولوجية سيعملون في مصانع الإنتاج الحربي

تحدث «العصار»، عن المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مؤكدا أنها تعمل وفق أطر محددة مجارية للتطوير التكنولوجي في المراحل التعليمية من خلال إستخدام التابلت.

 

وتابع أنه يتم تدريس كافة المواد بالمدارس التكنولوجية باللغة الإنجليزية، ونقبل 60 طالبا سنويا، لافتا إلى أنه يتم إختيار أفضل المدرسين لرفع قدرات الطلاب بالمدارس التكنولوجية.

 

ونوه إلى أن خريجي المدرسة يعملون في مصانع الإنتاج الحربي، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة لهم بالمصانع الكبرى على مستوى مصر.

 

مفيش واسطة.. العصار يوضح معيار القبول في المدارس التكنولوجية

تحدث «العصار»، عن المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للوزارة، مؤكدا أنها تعمل وفق أطر محددة مجارية للتطوير التكنولوجي في المراحل التعليمية من خلال إستخدام التابلت.

 

وقال  إن خريجي المدرسة يعملون في مصانع الإنتاج الحربي، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة لهم بالمصانع الكبرى على مستوى مصر.

 

فكرة إنشاء المدارس قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص ولا يوجد واسطة في القبول بالمدارس

ونفى العصار  ما يتردد عن دخول المدارس التكنولوجية بالواسطة، مشددا على أن فكرة إنشاء المدارس قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص ولا يوجد واسطة في القبول بالمدارس.

 

وأكد أن أهم ما يؤهل الطلاب لدخول المدارس التكنولوجية بالإنتاج الحربي، النجاح في الاختبارات الشفوية والتحريري، فضلا عن السمات الشخصية والتي لها دور كبير في تحديد الطلاب المرشح للالتحاق بالمدرسة.

محمد العصار العصار الاقتصاد الوطني دعم الوطن التنمية المستدامة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا وزارة الإنتاج الحربي الانتاج الحربى

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