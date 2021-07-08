مصرع شخصين إثر تعرضهما لصعق كهربائي بإحدى قرى ملوي جنوب المنيا
لقي شخصان مصرعهما إثر تعرضهما لحادث صعق كهربائي بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بدفن الجثتين
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوفاة شخصين بقرية ابشادات التابعة إدارياً لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إثر تعرضهما لصعق كهربائي.
وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وفاه عيسي . ع . ع 29 سنة وعبدة. س. م 15 سنه ، اثر عبثهما بإحدى مواتير الكهرباء.
تحرر المحضر 5055 إداري مركز ملوى، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتي أمرت بدفن الجثتين.