عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا ورئيس جهاز تنفيذ المشروعات بوزارة الصناعة يبحثان فرص الاستثمار بالمناطق الصناعية

محافظ المنيا ورئيس
محافظ المنيا ورئيس جهاز تنفيذ المشروعات بوزارة الصناعة

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مع المهندس محمد أنور، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة ، أوجه التعاون في المرحلة القادمة من أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية ، وبخاصة منطقتي السرارية والمنطقة الحرة المقامة على 306 أفدنة ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية الصعيد وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ووفد الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات، وممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة لإدارات الشؤون القانونية والاستثمار وجهاز المنطقة الصناعية .

مياه المنيا: حملات للتوعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية البراجيل بمركز ملوى

محافظ المنيا: ثورة 30 يونيو نقطة البداية لتصحيح مسار الوطن

ناقش المحافظ مع الوفد ، المقومات والفرص الاستثمارية داخل المنطقة الصناعية ، حيث أكد محافظ المنيا ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها، ومستوياتها في خدمة الاستثمار في أي مكان، طالما يتسم المستثمر بالجدية، مشيرًا الى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة، والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب ، كما تقدم الحكومة المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتعمل على تهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

وأشار المحافظ   إلى توافر وتنوع العديد من الموارد الطبيعية مثل (الحجر الجيري، الرمال الصفراء، الزلط والتربة الزلطية، الطفلة، الرخام، ... وغيرها)، وكذا امتلاك مناطق صناعية متكاملة البنية التحتية، والتنوع التاريخي للثروات السياحية، وشبكة جيدة من الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، وإطار مؤسسي لخدمات المشروعات الاستثمارية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل مركز خدمة المستثمرين ، كما تم الانتهاء من إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعدد ( 68 ) وحدة صناعية بمساحات مختلفة.

وزارة الصناعه المشروعات الصناعية مجمع الصناعات فرص عمل للشباب اللواء اسامة القاضي زيادة الاستثمارات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

ترشيحاتنا

أول تحرك برلماني بعد زيادة أعداد المصابين بـ مرض القدم السكري

مصادر بالجيزة تكشف موعد إعلان تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

خالد أبوبكر عن أزمة أيفرجيفين: حصلنا على ما يرضينا

وزير النقل يتفقد مركز التحكم والمراقبة الخاص بالخط الأول لمترو باريس

البورصة تربح 6.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

الضغط يزداد على بايدن.. مطالب بفحص قواه العقلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

مقصلة القطبين.. بالأسماء 11 نجما على رادار الرحيل من الأهلي والزمالك

برلمانى يطالب بتفويض السيسي شعبيا لاتخاذ ما يلزم في قضية سد النهضة

نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

حكم ارتداء المايوه الشرعي «البوركيني» .. عالم بالأوقاف يحسم الجدل

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

بعد وفاة زوجها .. عائلة تطلب من أرملة ابنهم طلباً غريبًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

شاهد| تنفيذ خطوط انحدار عملاقة ضمن تطوير منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة

فيديو

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

المزيد

ساحة رأي

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ