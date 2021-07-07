محافظ المنيا ورئيس جهاز تنفيذ المشروعات بوزارة الصناعة يبحثان فرص الاستثمار بالمناطق الصناعية

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مع المهندس محمد أنور، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة ، أوجه التعاون في المرحلة القادمة من أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية ، وبخاصة منطقتي السرارية والمنطقة الحرة المقامة على 306 أفدنة ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية الصعيد وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ووفد الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات، وممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة لإدارات الشؤون القانونية والاستثمار وجهاز المنطقة الصناعية .

ناقش المحافظ مع الوفد ، المقومات والفرص الاستثمارية داخل المنطقة الصناعية ، حيث أكد محافظ المنيا ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها، ومستوياتها في خدمة الاستثمار في أي مكان، طالما يتسم المستثمر بالجدية، مشيرًا الى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة، والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب ، كما تقدم الحكومة المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتعمل على تهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

وأشار المحافظ إلى توافر وتنوع العديد من الموارد الطبيعية مثل (الحجر الجيري، الرمال الصفراء، الزلط والتربة الزلطية، الطفلة، الرخام، ... وغيرها)، وكذا امتلاك مناطق صناعية متكاملة البنية التحتية، والتنوع التاريخي للثروات السياحية، وشبكة جيدة من الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، وإطار مؤسسي لخدمات المشروعات الاستثمارية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل مركز خدمة المستثمرين ، كما تم الانتهاء من إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعدد ( 68 ) وحدة صناعية بمساحات مختلفة.