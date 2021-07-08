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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مركز الثقافة السينمائية يوثق تراث الفنانين والعاملين بالفن السابع

محمد الباسوسى
محمد الباسوسى

تحت رعاية رئيس المركز القومي للسينما محمد الباسوسى  للسينما يقوم مركز الثقافة السينمائية و بإشراف السيناريست مجدى الشحرى بتوثيق وحفظ وارشفة التراث السينمائى الورقى  ملفات الفنانين والعاملين في صناعة السينما المصرية.


وصرح السيناريست مجدى الشحري، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، أن المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث باعتباره جزء مهم من تاريخ السينما المصرية، ويحتوى التراث السينمائى(الورقى) على 1400 ملف حيث يتم حفظ وتوثيق وارشفة ملفات الفنانين والعاملين في صناعة السينما المصرية باستخدام احدث أجهزة الرقمنة لتكون الملفات جاهزة على أسطوانات مدمجة C.D.

 

أبرز الفنانين : 


ويتضمن المشروع الذى ينفذه مركز الثقافة السينمائية  عدد 800 ملف لكبار النجوم وفنانى السينما المصرية منهم فاتن حمامة وشكرى سرحان وعادل إمام واحمد ذكى ومحمود عبد العزيز ومحمود ياسين وسعاد حسنى وجميل راتب و شويكار وليلى علوى ونبيلة عبيد وغيرهم.


كما يضم المشروع  الذى ينفذه مركز الثقافة السينمائية عدد من ملفات العاملين في صناعة السينما المصرية وابرزهم المخرجين يوسف شاهين وحسن الإمام وهنري بركات وعاطف الطيب ومحمد خان وعلى بدرخان ومحمد كريم وكمال الشيخ  وشادي عبد السلام  واشرف فهمى ومحمد فاضل ويحيى العلمى وحسام الدين مصطفى وغيرهم .


كما يوثق المشروع  الذى ينفذه مركز الثقافة السينمائية لأبرز كتاب السيناريو الاديب العالمى نجيب محفوظ وعبد الحى اديب و محفوظ عبد الرحمن  ووحيد حامد ولينين الرملى ومصطفى محرم ومحمد الباسوسى وغيرهم.


ومن مديري التصوير الذين يشملهم المشروع الذى ينفذه مركز الثقافة السينمائية  وحيد فريد ومحسن نصر وعبد العزيز فهمى ورمسيس مرزوق ومحسن احمد وعبد الحليم نصر وسعيد شيمي وسامح سليم وغيرهم.


كما يوثق المشروع عددا من كبار مهندسى الديكور في السينما المصرية أبرزهم شادي عبد السلام وأنسى أبو سيف وصلاح مرعى ونهاد بهجت وغيرهم.

مركز الثقافة السينمائية يقدم خدمة ثقافية عامة مجانا للجمهور والباحثين وطلاب الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة.

مركز الثقافة السينمائية محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما وحيد حامد نبيلة عبيد

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