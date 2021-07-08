بشعر ذهبي قصير.. أصالة تظهر بلوك جديد I شاهد

ظهرت الفنانة السورية اصالة باطلالة غريبة عليها، حيث تألقت بلوك جديد في أحدث ظهور لها، بشعر ذهبي قصير ومرتب.

وشارك أحد أشهر مصففي الشعر فيديو وصور للفنانة أصالة باللوك الجديد، وذلك عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاجأ جمهورها بطلتها الجديدة، وعبر الكثيرون عن اعجابهم باللوك، واستغرب البعض الاخر، معلقين ان اللوك جريء ولكنه يليق بها.

ومن جانب اخر، وجهت المطربة أصالة رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمة التسجيل المنسوب لوالد حسام حبيب، والذي أثار جدلا واسعا.



وكتبت أصالة عبر حسابها علي "إنستجرام": شيري الحبيبة.. مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ بسّ المحبّه الّلي بتغمرنا بتشيل الوجع وبتبرّره صعبه نوقف بوشّ الوجع وصعب نشوف الصوره معكوسه ..نحنا مابنردّ الإساءه بالأخرى ولا الأذى بمتله.. ولا الشرّ الكبير بمرادف أكبر .. بنتأمّل المصدر بنتعلمّ من الطعنه .. بنجمّد الدمع بالحناجر.. وبنردّ بما نحن عليه اليوم .. أنتي شيرين وإسمك بيكفي .

يذكر أن أصالة شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال غناء تتر مسلسل "قصر النيل"، الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمين أبو حافة.