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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تخليدا لاسمها .. عودة فقرة "اسألوا رجاء" في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

صدى البلد

حرص الإعلامي عمرو أديب، على إحياء ذ ذكرى السنوية الأولي لرحيل الفنانة رجاء الجداوي من خلال برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وكشف عمرو أديب عن عودة فقرة أسألوا رجاء مع بدأ الموسم الجديد من برنامجه “الحكاية” .

ويأتى ذلك تخليدا لاسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوى .

حرص عدد من نجوم الفن على إحياء ذكرى رحيل الفنانة رجاء الجداوى عبر حسابتهم بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

بوسى شلبى 

شاركت الاعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنانة الجميلة رجاء الجداوي، في الذكرى الأولى لوفاتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “وحشتيني يا اغلي الناس فاتت سنه وانت في قلبي ومعي لن انساكي حتي نلتقي اسألكم الفاتحه#رجاء_الجداوي” وانهالت التعليقات داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.
 

إيمى سمير غانم 

 تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم  رجاء الجداوي في ذكري رحيلها الأولي و نشرت صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع انستجرام .

حيث ظهرت الراحلة رجاء الجداوي برفقة  دلال عبد العزيز والراحل سمير غانم .

علي الجانب الاخر دعت الفنانة إيمي سمير غانم، لوالدتها النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بالشفاء العاجل.

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في عيد ميلاد لمياء الجداوي.. حقيقة قرابتها بـ رجاء الجداوي

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نبيلة عبيد توجه رسالة لـ رجاء الجداوي في ذكرى رحيلها ..شاهد

رانيا فريد شوقى 

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة للفنانة الجميلة الراحلة  رجاء الجداوي، في الذكرى الأولى لوفاتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت رانيا فريد شوقي  علي الصورة قائلة: الذكرى السنوية الأولى علي فراق أعز الناس الإنسانة الجميلة رجاء الجداوي القلب الأبيض في اشخاص في حياتنا لا يمكن يتنسوا و دايما نفتكرهم بكل الخير و الحب و الاشتياق وحشتيني يا حبيبة قلبي الله يرحمك ويغفر لك و يسكنك فسيح جناته.

 

رامى رضوان 

شارك الاعلامى رامى رضوان صورة للفنان رجاء الجداوى عبر حسابه الفيسبوك.

وعلق رامى راضوان على الصورة :" اليوم الذكرى الاولى لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوى رحمها الله".

رانيا فريد شوقي الاعلامي رامي رضوان بوسي شلبي رجاء الجداوي الإعلامي عمرو أديب الراحل سمير غانم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

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