في عيد ميلاد لمياء الجداوي.. حقيقة قرابتها بـ رجاء الجداوي

تحتفل اليوم الأربعاء 7 يوليو، الفنانة المعتزلة لمياء الجداوى بعيد ميلادها الـ 54، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1967، وكانت تعد من جميلات الدراما التليفزيونية، إلا أنها لم تستمر طويلًا فى المجال الفنى واتخذت قرار الاعتزال.

ونفت لمياء الجداوي، في لقاء سابق لها ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، وجود صلة قرابة بالفنانة القديرة رجاء الجداوى، لافتة إلى أن السبب في انتشار تلك الشائعة هو اسم الجداوي.

بداية لمياء الجداوي

من يشاهد إعلانات التليفزيون المصرى فى الثمانينيات والتسعينيات بالطبع سيعرف من هى لمياء صاحبة الوجه الجميل وأشهر فتاة إعلانات عاصرها جيل الثمانينيات.

ولدت لمياء الجداوي في 7 يوليو 1967، ونشأت في بيئة فنية، فوالدها هو الجداوي رمضان مدير فرقة (رضا) للفنون الشعبية، ووالدتها سورية الاصل، وهي إحدى راقصات فرقة رضا التي اشتركت في معظم تابلوهاتها الراقصة وجالت معها معظم دول العالم.

بدأت حياتها الفنية وهي في الثالثة عشرة، حيث قدمت إعلانا عن إحدى ماركات (الصابون)، ثم توالت عليها الإعلانات، حيث قدمت الإعلان الأشهر عن كعك العيد الذي فتح أمامها الطريق لتلفت نظر المنتجين والمخرجين إليها كطفلة موهوبة، تمتلك قدرات فنية معينة.

لمياء الجداوي وفرقة رضا

اشتركت كراقصة في فرقة (رضا) في عدد من الرقصات منها (العتبة جزاز .وام ياليموني)، ثم بدأت في كممثلة محترفة في مسرحية (هاملت) مع الفنان محمد صبحي.

تم اختيارها من قبل الفنان نور الشريف لمشاركته في فيلم (جري الوحوش)، وعندما تألقت وأثبتت موهبتها اختارها المخرج يحيي العلمي للاشتراك في المسلسل الشهير (رأفت الهجان) والتي اعتبرته نقطة انطلاقها الحقيقية فقد كان علامة فارقة في حياتها حيث وقفت فيه أمام كوكبة كبيرة من صناع الدراما العربية.

ثم تعددت أعمالها الفنية سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح منها اللقاء القاتل والبعد الرابع والفرقة 12 وأحلام الفتي النائم والسجينة 67 والحب في الثلاجة وبلاغ كاذب و لعبة الايام وكريستال وجبر الخواطر وفي المسرح كان لها حضور قويا في عدد محدود من الأعمال المسرحية منها زكي غبي جدا و مين يقدر علي ريم و علي قشر موز.

تزوجت من الفنان أشرف وحيد سيف نجل الفنان الراحل وحيد سيف والفنانة ألفت سكر وأنجبت منه ثلاثة أبناء عمر وفرح ونور، ثم ارتدت الحجاب واعتزلت الفن تماما عام 1996.