عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 8 يوليو 2021

صدى البلد

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية اليوم، الخميس 8 يوليو 2021، وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور" لتجارة الجملة.

 

أسعار الأسماك بأنواعها  في سوق العبور

 

وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 22 و25 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 19 و21 جنيها، وسمك البلطي الأسواني من 17 إلى 37 جنيهًا بحسب الحجم.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 90 و130 جنيهًا، بارتفاع وصل 20 جنيها للأحجام الكبرى فقط، وسجل سعر كيلو سمك البوري 2 سعر 38 جنيها، وسجل سعر كيلو الماكريل نحو 25 جنيها.


فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسي 70 جنيها، ووصل سعر كيلو سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو.

 

كما سجل سمك المرجان 2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

 

وسجل سعر كيلو سمك الدنيس فى سوق العبور من 90 إلى 130 جنيه للكيلو ، وتراوح سعر “السبيط - الكاليمارى - السابيا” فى سوق العبور بين 110 و170 جنيها، والكابوريا من 30 إلى 120 جنيها.

 

أسعار الجمبري فى سوق العبور

الجمبري جامبو من 400 إلى 460 جنيها.

الجمبري 1 من 300 إلى 350 جنيها.

الجمبري 2 ما بين 200 و280 جنيها.

الجمبري 2 مجمد من 85 إلى 165 جنيها.

الجمبري 3 من 90 إلى 150 جنيها.

اسعار الاسماك والجمبري اليوم البلطى الماكريل قشر بياض الكابوريا

ترشيحاتنا

استشاري تحاليل طبية: الإفراط في تناول فيتامين "د" يؤدي إلى التسمم

شعراوي: الأمم المتحدة تختار برنامج التنمية المحلية بالصعيد من أفضل الممارسات لمكافحة الفقر

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 8 يوليو 2021

كامل الوزير يلتقي وزير الدولة البريطاني لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل

أسرة الطفلة المختطفة بالعبور تروي تفاصيل 72 ساعة اختطاف لابنتهم.. وتشكر جهود الداخلية

بعد اغتيال رئيسها|هايتي..بؤرة للكوارث الطبيعية والعصابات والاضطرابات السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

فيديوهات جنسية.. مصير عنتيل الصعيد المتحرش بـ 20 سيدة في عيادته الخاصة

أخبار الرياضة .. نجم الزمالك : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري .. تاريج مواجهات إنجلترا وإيطاليا في اليورو .. كواليس عقد جنش الجديد مع الزمالك .. موقف نجم سموحة من مفاوضات القطب

جريمة نكراء.. بيان عاجل من مجلس الأمن حول اغتيال رئيس هايتي

رفع فيلم ثانية واحدة لـ دينا الشربينى من دور العرض

دنيا سمير غانم تثير القلق حول حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز

على خطى ميدو.. نجم الزمالك السابق : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

فيديو

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ