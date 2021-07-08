شباب الأعمال توقع برتوكولي تعاون مع القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة

استعرضت لجنة الغزل والنسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال سبل التعاون المشترك خلال لقائها الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ، حيث ناقش اللقاء سبل التعاون بين الجمعية والقابضة للغزل في تطوير القطاع وحل المعوقات التي تقف حائلا بين تطوير صناعة الغزل والنسيج، في الوقت الذي تولي الحكومة المصرية ووزارة قطاع الأعمال الاهتمام الكبير للقطاع، والذي ظهر جلياً من خلال عمليات الدمج التي حدثت علي 9 شركات عاملين بقطاع الغزل والنسيج، بهدف تحقيق أقصي استفادة ممكنة من القطاع.

وقال من جانبه المهندس شريف وهدان رئيس لجنة الغزل والنسيج، إن اللقاء تطرق إلي أليات التعاون بين الشركة القابضة والجمعية وأعضائها، بهدف التطرق إلى السياسات الجديدة التي تنتهجها الشركة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة أعمال التطوير التي تعمل عليها الشركة، وسط رغبة من القابضة للغزل والنسيج والملابس للوصول إلي 70% حجم الصادرات القطاع في الخطة المستقبلية والتي تضعها الدولة نصب أعنيها، وفق رؤي وخطط لقطاع الأعمال، مضيفاً أن شباب الأعمال انتهزت الفرصة لخلق تواصل جاد وحقيقي بين الشركة وأعضاء الجمعية العاملين بقطاع الغزل والنسيج لتحقيق استفادة مشتركة.

وأشار وهدان، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال ولجنة والغزل والنسيج، ترصد منذ فترة التطور الحادث بالشركة القابضة، والتطوير الكبير الذي طرأ عليها وعلي سياستها والتي تستهدف جذب استثمارات بالقطاع من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف أن يصبح القطاع الخاص والعاملين بقطاع الغزل والنسيج متكاملين لتحقيق هدف واحد وهو تطوير قطاع الغزل والنسيج وزيادة صادراته، وزيادة طلبات القطاع الخاص علي منتجات القابضة للغزل والنسيج.

من جانبه قال المهندس محمد صباح عضو لجنة النسيج، وعضو مجلس الإدارة، أن اللقاء الذي عقدته اللجنة مع رئيس القابضة للغزل والنسيج مثمر ويصب في صالح القطاع والعاملين به، مشيراً إلي أن اللقاء أستعرض نبذه تفصيليه عن التطوير الجاري تنفيذه في مصانع الشركة القابضة، والطاقات الإنتاجية لمصانع الشركة القابضة، وأليات التعاون بين القطاع الخاص و الشركة القابضة، كاشفاً عن أن القابضة للغزل والنسيج، قد أنشأت شركة تسويق مسئوله عن بيع و تسويق كل منتجات مصانع الشركة القابضة، إضافة إلي فتح أفاق جديده للقطاع الخاص في المرحلة القادمة.

وأشار صباح، أن التطوير الحادث بالشركة القابضة يدفع القطاع الخاص للمشاركة بقوة في إعادة تطوير القطاع بالشراكة مع القابضة للغزل، بهدف إعادة القطاع لسابقة بصورة تدعم الصادرات المصرية وتعزز التنافسية، وتوفر مزيد من فرص العمل، مشيراً إلي أن "لجنة الغزل والنسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال"، كان لها عديد السوابق التي دعمت من خلالها صناعة الغزل والنسيج وإعادة إحياء القطن المصري، وفتح أسواق جديدة، وهيكلة الميكنة الموجودة بصناعة الغزل والنسيج وأراء أخري فنيه.

من ناحية أخري وقعت لجنة الغزل والنسيج برتوكولين تعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وصناعة الملابس، وإيجبت هاب كوتن وهي أحدي الشركات التابعة للقابضة وتستهدف تسويق منتجات الشركة، بهدف وصع خطوط عريضة للتعاون مستقبلاً بين كافة الأطراف، بما يدعم القطاع ويدعم خطط الصادرات والتفاصيل الفنية والتناقش بصفة دورية بين الجمعية والقابضة للغزل لتفادي أي مشاكل قد تطرا علي القطاع وتضر من حركة التطور الحاصلة فيه.

