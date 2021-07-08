الإمارات.. قرار عاجل بشأن الدخول إلى الوزارات والجهات الحكومية

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا بشأن الدخول إلى الوزارات والجهات الحكومية.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، قال بيان لـ الهيئة إنه اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، لن يسمح للمتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات أو أي شخص آخر من غير الموظفين التابعين للجهة بدخول مقار الوزارات والجهات الحكومية ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها.

وأضاف البيان أنه يستثنى من ذلك، المتعامل أو الزائر الحاصل على جرعتين من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في الإمارات، أو أن تكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، وعلى أن يتم إثبات ذلك من خلال برنامج الحصن.

كما يستثنى الأشخاص غير المطعمين الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، على أن تكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، وعلى أن يتم إثبات ذلك من خلال برنامج الحصن.

ويستثنى من هذا التعميم من هم دون سن 16 عامًا.