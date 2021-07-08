الموانئ الكويتية تتضامن مع الإمارات بعد حادث الحريق بميناء جبل علي

أعرب رئيس اتحاد الموانئ العربية ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح، أمس الأربعاء، عن تضامنه مع الإمارات وموانئ دبي العالمية، بشأن حادث الحريق بإحدى السفن الراسية في ميناء جبل علي.



وأكد الصباح، الذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ونائب رئيس قطاع النقل البحري الكويتي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الوقوف إلى جانب الأشقاء في الإمارات، معربا عن كامل ثقته بقدرة الإمارات وموانئ دبي العالمية، وإمكانياتها في التعامل مع الحادث بوقت قياسي.



وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قد أعلن في وقت سابق من مساء اليوم، أن فرق الدفاع المدني في دبي، تحاول السيطرة بنجاح على الحريق الذي اندلع بسبب انفجار إحدى الحاويات، على متن سفينة بميناء جبل علي في إمارة دبي.