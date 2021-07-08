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رئيس التحرير
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استشاري تحاليل طبية: الإفراط في تناول فيتامين "د" يؤدي إلى التسمم

فيتامين د
فيتامين د

قال الدكتور محمد راشد، استشاري تحاليل طبية، إن فيتامين "د" مهم لجسم الإنسان، نظراً لدوره في تكوين خلايا الجسم، ودوره في تشكيل العظام، بالإضافة إلى دوره الكبير في رفع المناعة ضد الكثير من الأمراض.

وأشار محمد راشد في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن فيتامين "د" له 3 مصادر، وهما: إما من الغذاء من خلال تناول اللحوم، أو الألبان، أو البيض، وإما من الجلد حيث إنه متواجد بصورة غير نشطة.

وتابع استشاري تحاليل طبية أن المصدر الثالث لـ فيتامين "د" هو أن بعض الأفراد يقومون بتناوله كمكملات غذائية، مشيراً إلى أن الأطفال يحتاجون هذا الفيتامين بجرعات محددة حتى لا يؤدي إلى حدوث العكس وهو ما يُسمى بـ الكُساح.

ونوه محمد راشد استشاري تحاليل طبية، على أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى التسمم، على الرغم من أنه يحمي الجسم من هشاشة العظام، بالإضافة إلى أن الإفراط فيه قد يؤدي أيضاً إلى حدوث مشاكل كثيرة في العظام، نظراً لأنه لا يذوب في الماء، وبالتالي يتراكم في الدهون الموجودة في الكلى، ويؤدي إلى الإحساس بالقيء، وضعف الشهية، والتهابات في المعدة، والتأثير على وظائف الكلى.

استشاري تحاليل طبية فيتامين د رفع المناعه وظائف الكلى اخبار التوك شو

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