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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السيسي: نحن أمام فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية لوضع المرأة في الإسلام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال  الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منظومة التعاون الإسلامي تمثل ساحة مهمة ورئيسية لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي، مضيفا: "نحن أمام فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية حول وضع المرأة في الإسلام".

وأكد الرئيس السيسي، خلال إفتتاحه اليوم المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته معظم دولنا فى مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أننا نرى أن هناك الكثير من العمل فى هذا المجال يمكن إنجازه حتى تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة فى المجتمع.

وفي نفس السياق، قال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ،  أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إن وزارة الخارجية المصرية لا تولى جهدا في سبيل عقد المؤتمر الهام والترتيبات الممتازة وكرم الضيافة التي حظيت بها الدول الأعضاء والتي تعد شاهد إيجابي على جهود الدولة المصرية .

ورحب  "العثيمين " ، خلال كلمته ب المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة ب الوفود القادمة ورؤساء الوفود الذين حضروا اليوم معنا للتعبير عن مدى التزامهم بأهمية النهوض ب دور المرأة وتمكينها في أرجاء العالم الإسلامي ,  والمساهمة في تفعيل دور مشاركة المرأة في عملية التنمية وبناء مستقبل أكثر استقرارا للمجتمعات .

الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التعاون الإسلامي جهود الدولة المصرية المؤتمر الوزاري الثامن

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