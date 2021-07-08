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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العكاوي

طريقة تحضير العكاوي بأسهل الخطوات.. فيديو

العكاوي
العكاوي

قدم برنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة "صدى البلد" طريقة عمل العكاوي .

مقادير العكاوي: 

عكاوى 

بطاطس 

بصل 

زبدة 

فلفل أخضر 

صلصة 

عصير طماطم 

ثوم 

ورق غار 

حبهان 

جزر 

كرفس 

وتعتبر العكاوي من أكثر الأكلات الغنية بالبروتين والتى تمنح الجسم الشعور بالدفء والطاقة خاصة اذا كانت معدة مع مجموعة من الخضروات اللذيذة.

نقدم لكم طريق عمل طاجن العكاوي بوصفات مختلفة لجموعة من خبراء الطهي فى مصر.

طريقة عمل طاجن العكاوي باليخني
منى الطرابيتي
مقادير طاجن العكاوي باليخني
عكاوي
بصل 
سمنة
طماطم 
صلصلة طماطم 
حمص 
ملح فلفل أسود
بهارات 
مستكة 
حبهان 
مرقة 
سلق 
العكاوي 
بقدونس 
طريقة تحضير طاجن العكاوي باليخني
* تسلق العكاوي مع بصلة ومستكة وحبهان وقبل اكتمال التسوية ترفع من على النار ونصفي المرقة وتوضع جانبًا

* توضع سمنة ومستكة وحبهان على النار وتقلب لمدة ١٠ ثواني، ويضاف البصل والملح ويقلب حتى يكتسب اللون الأحمر

* تضاف الطماطم المبشورة والصلصة والفلفل والبهارات وتترك لتتسبك، ويضاف الحمص المسلوق ويقلب ثم يوضع جزء من الخليط في طاجن ثم العكاوي ثم باقي الخليط والمرقة و تدخل الفرن الساخن حتى النضج ثم تقدم وتزين بالبقدونس

طريقة عمل تورلي بالعكاوي
غادة جميل 
مقادير تورلي بالعكاوي
عكاوي 
خضار مشكل  ( بسلة – جزر – بطاطس مكعبات مقلية – فاصوليا – كوسة – باذنجان مكعبات مقلية )
بصل فصوص
ثوم 
بهارات 
جوزة الطيب 
كرفس 
كرات 
طماطم مبشورة 
فلفل حار 
ملح فلفل اسود 
زيت للوجه
زبدة 
صلصة طماطم 
طريقة تحضير تورلي بالعكاوي
* حمري العكاوى في الزيت على النار و يضاف الفلفل الأسود و يضاف البصل والجزر لخليط العكاوي ثم يرفع من على النار

* تضاف الطماطم المبشورة والبصل المبشور والبهارات ويضاف الماء ويغطى الخليط ويترك على النار حتى النضج

* تضاف الخضروات المشوحة وباقي الخضار وصلصة الطماطم لخليط العكاوي على النارو يترك الخليط لمدة 5 دقيقة على النار

* يوضع الخليط في طاجن و يقلب الخضار المقلي مع صوص العكاوي و يضاف على وجه العكاوي في البايركس ويمكن إضافة خليط الصلصة والزبدة على الوجه وتوضع في الفرن حتى تمام النضج .

طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالعكاوي
نجلاء الشرشابى 
مقادير طاجن لسان عصفور بالعكاوي
عكاوي 
لسان عصفور
بصل 
ثوم 
عصير طماطم 
فلفل رومي 
فلفل حار 
قرفة 
ناعمة 
بهارات
ورق لورا 
حبهان 
مستكة 
سمنه
ملح فلفل أسود 
ماء 
طريقة تحضير طاجن لسان عصفور بالعكاوي
* حمري اللسان عصفور في معلقة سمن وحمري ثلاث فصوص مستكة مع معلقة سمن وضيفي العكاوي وتقلب

* ضعي البصل المقطع مكعبات صغيرة على العكاوي ويقلب ثم يوضع الثوم و ضيفي على العكاوي الفلفل الرومي والحار وملح وفلفل أسود وبهارات وقرفة وورق لورا وفصين حبهان

* ضعي العكاوي في طاجن أو صينية وفوقها لسان العصفور المحمر ثم عصير الطماطم وماء حتى تغطى العكاوي و غطيه بورق فويل وتدخل الفرن حتى تمام التسوية ثم ارفعي الفويل حتى يحمر الوجه ويقدم.

 

مش بالحجم صدى البلد عمل العكاوي بطاطس فلفل أخضر عصير طماطم

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