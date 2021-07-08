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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمن قومي.. الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة تأمين الحصة المائية للبلاد

برهم صالح
برهم صالح

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، ضرورة تأمين حصة العراق المائية وتوفير الحاجة الزراعية للمياه.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال المكتب الإعلامي لـ صالح في بيان، إن الرئيس استقبل وزير الموارد المائية مهدي رشيد،  لبحث الوضع المائي وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، وحصة العراق المائية وإمداداتها.


وأكد البيان "ملف المياه يعد مرتكزا للأمن القومي العراقي وهذا يستدعي إيلاءه أولوية قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل.

وشدد على ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق.

وأشار إلى "الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد"، لافتا إلى أن "الرئيس برهم صالح أكد ضرورة صيانة السدود وحماية المسطحات المائية والأهوار، وأهمية تأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الري والإدارة المستدامة للمياه، ومواجهة أزمات التصحر والجفاف".

الرئيس العراقي برهم صالح العراق حصة العراق المائية انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات

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