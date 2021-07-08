دعاء سهيل: أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء تعود الطفل على سلوكيات صحية معينة

خبيرة تغذية

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية والتخسيس، إنها تقوم بعمل “لايف ستايل” لمتابعة المريض لفقدان وزنه، حتي بعد التخسيس.

وأضافت دعاء سهيل، أثناء استضافتها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تم إطلاق مبادرة “أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء” لتعود الطفل على سلوكيات صحية معينة، موضحة أن دور الأم مهم جدا فى ذلك السياق، لأنها ستستمر معه على مدار حياته، في الابتعاد عن الوجبات السريعة والمعجنات.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة دعاء سهيل، إن هناك إمكانية لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير، دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.



وأضافت أن الاكل متعة عند الكثير، خاصة الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، وفي هذه الحالة يجب غلق الشهية من خلال تناول بعض الأعشاب.



وأوضحت، أن هناك ضرورة لتغيير المادة الفاعلة لتقليل الشهية الخاصة بمريض السمنة، حتى لا يحدث ثبات في الوزن.

وأكدت أن هناك حالات تعاني من السكر، وأخرى تعاني من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".

وأوضحت دعاء سهيل أنه لا بد من وضع نظام غذائي لمريض السمنة يمكنه اتباعه، ولا يشعر أنه محروم من الطعام، لافتة إلى أن هناك مرضى سمنة يمثل الطعام إغراءً لهم، ولهذا يجب مساعدتهم بغلق الشهية حتى لا يشعروا برغبتهم في تناول الطعام.