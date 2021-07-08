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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هرب من الحر للموت.. مصرع شاب غرقاً في النيل بـ أسوان

انتشال جثة غريق-
انتشال جثة غريق- ارشيفية

لقي شاب مصرعه غرقإ أثناء محاولته السباحة فى مياه النيل بقرية الحبارى بمركز إدفو شمال أسوان، اليوم، الخميس وذلك لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بغرق شاب يدعى "يوسف. م. أ" 19 سنة، وتم نقل الجثة بواسطة الإسعاف إلى مشرحة إدفو العمومية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق اخر أختتم  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى محافظة أسوان، بجولة رافقه خلالها الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك لمتابعة أعمال تطوير ميدان المحطة. 

 

أسوان قرية الحبارى مركز إدفو ارتفاع درجة الحرارة الإسعاف

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