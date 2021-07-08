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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة عصرية.. درة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

درة
درة

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت درة بإطلالة عصرية مميزة، وارتدت بليزر لامعا من اللون الأسود مع بنطال بنفس اللون، وحرصت على إبراز الطلة بتسريحة شعر مميزة، نالت اعجاب متابعيها.
 

يشار إلى أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.


وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.


ونفت النجمة التونسية درة الأخبار التي تم تداولها حول حملها من زوجها هاني سعد، مشيرة إلى أنه أمر خاص جدا ولا يحق لأحد التكهن به أو التدخل فيه.

 

وقالت درة في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنها فوجئت بانتشار بعض الأخبار التي تشير إلى حملها وهو أمر غير حقيقي بالمرة.

الشارع اللى ورانا

واستطاعت درة على مدار 13 سنة منذ حضورها إلى مصر والمشاركة فى الأعمال الفنية، أن تفرض نفسها كواحدة من الفنانات اللاتي خلقن لأنفسهن شكلا مختلفا على الساحة الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما، وحظيت بمشوار تصاعدي خلال الأدوار التى قدمتها حتى وصلت إلى البطولة المطلقة التي قدمتها في مسلسلي "الشارع اللى ورانا" عام 2018، و"بلا دليل" عام 2019.

 

بدأت درة مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها في فيلم "هي فوضى" إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما المصرية إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدا"، وفى العام التالي قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هاني سلامة في فيلم "الأولة في الغرام"، وبعدها توالت الأفلام التي قدمتها.


ومن أبرز الأفلام التي قدمتها درة بعد ذلك "كلاشنكوف" مع محمد رجب وغادة عادل، وسامى أكسيد الكربون" مع هاني رمزي، و"تيك تيك بوم" مع محمد سعد، و"مصور قتيل" مع إياد نصار، و"بابا" مع أحمد السقا، وخاضت البطولة المطلقة في السينما من خلال فيلم "المعدية"، إضافة إلى مشاركتها في أفلام "كدبة كل يوم" و"الباب يفوت أمل" و"مولانا" و"عنتر بن بن بن بن شداد" مع محمد هنيدى وغيرها من الأفلام.

الفنانة التونسية درة درة تستعرض اناقتها بإطلالة عصرية أحدث ظهور

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