التنسيقية: الدولة مكنت المرأة في مجالات لم نكن نتخيلها

قالت شيماء عبدالإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بـ تمكين المرأة في كل المجالات، منها ملفات لا أحد كان يتخيل أن يصبح للمرأة دورا فيها.

وقالت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة مع “إكسترا نيوز”، أن المرأة حظيت بتمكن كبير، خاصة فى المجال السياسى، كما أقامت الدولة العديد من المشاريع التى تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا بهدف إتاحة حياة كريمة لها ولأسرتها.

وتابعت شيماء عبدالإله: "اهتمت الدولة أيضا بصحة المرأة عبر العديد من المبادرات الصحية، حيث أن المرأة هى نصف المجتمع وتربي وترعى النصف الآخر.

الرئيس السيسي: تمكين المرأة كلمة السر لبناء حضارات قوية| فيديو

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الغاية الأساسية التي ننشدها جميعا هى تحقيق التقدم والنهضة في دولتنا، ولكن هذا لن يتم دون تمكين حقيقي للمرأة في كافة مجالات الحياة، كما أن تمكين المرأة هو كلمة السر لبناء حضارات قوية، وواجبنا المخلص تجاه شعوبنا يحتم علينا منح المرأة فرصة للمشاركة فى كافة المجالات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، أن هذا المؤتمر يتم خلاله التركيز على قضيتين حيث أنهما أكثر إلحاحا فالقضية الأولى هي التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها الركيزة الأساسية في تحقيق قيم المساواة بين الجنسين.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن القضية الثانية تكون مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، التي تكون عادة من أكثر الفئات معاناة من هذا الإرهاب.



وأكد الرئيس السيسي، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته معظم دولنا فى مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أننا نرى أن هناك الكثير من العمل فى هذا المجال يمكن إنجازه حتى تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة فى المجتمع.

وأضاف الرئيس السيسي، "اننا اليوم أمام فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة فى الإسلام، وذلك عبر التعاون فى هذا المجال.. وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي من معدلات وصول المرأة إلى المواقع القيادية وتمكينها فى جميع المجالات".

وتابع الرئيس السيسي أن كل ذلك من أجل التوضيح للعالم أجمع حقيقة أن ديننا الحنيف أعطي للمرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام.