فان جال يقترب من تدريب منتخب هولندا

كشفت تقارير الصحف الهولندية اقتراب لويس فان جال من تدريب منتخب هولندا خلفا لـ فرانك دي بور بعد الخروج من بطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2020 "

وخرج منتخب هولندا بعد الهزيمة أمام نظيره التشيك في دور الـ 16 لكأس أمم أوروبا يورو 2020

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الهولندي توجه للبرتغال من أجل التعاقد مع المدير الفني.

فان جال مديرا فنيا لـ منتخب هولندا

وفي حال إتمام المحادثات فإنها تكون المرة الثالثة لـ فان جال يتولي فيها تدريب منتخب هولندا المرة الاولى عام 2000 ، و2012 حينما حقق المركز الثالث في مونديال البرازيل 2014.

ويحاول مسؤولو الاتحاد الهولندي سرعة إيجاد مدير فني قبل انطلاق التصفيات المؤهلة ل مونديال قطر 2022 .