الحفناوي يتفقد عيادة نقص المناعة المكتسبة بمستشفى حميات السويس

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحه بـ السويس ، عيادة فيروس نقص المناعة المكتسبة ( HIV) ، اليوم الخميس، بمستشفى الحميات.

ومن جانبه أوضح الدكتور اسماعيل الحفناوى ، ان العيادة تستقبل المرضي من اصحاب فيروس نقص المناعه ويتم متابعة الحالات وصرف العلاج للمرضي وعمل الفحوصات اللازمة لهم.

وتعتبر عيادة نقص المناعة اول عيادة في محافظة السويس لمرضي( HIV) والذين كانوا يتلقون العلاج خارج المحافظة.

وأضاف الدكتور إسماعيل، ان العيادة تم انشاؤها منذ ثلاثة اشهر بمستشفي الحميات ، لافتا الى ان مستشفى الحميات تجرى حاليا به اعمال ترميم و رفع كفاءة فى ظل انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا ، مضيفا أن هذه الأعمال ستساعد فى مواجهة اي موجة قادمة من فيروس كورونا.

رافق الدكتور إسماعيل الحفناوي في الجولة الدكتور مينا فوزي مدير مستشفي الحميات.