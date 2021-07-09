خالد الغندور يهنىء الزمالك بـ لقب نادي القرن

وجه الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة تهنئة لـ جماهير النادي مؤكدا أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” :" كل سنة و كل الزملكاوية طيبين الزمالك الأكثر تتويجا في نهاية القرن الماضي بالبطولات الافريقية و كنت كابتن الفريق "

رفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طلب نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بتسجيل علامة تجارية تحت شعاره باسم "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، وبررت الوزارة رفضها بأن العلامة المطلوبة تشابه العلامة المسجلة باسم النادي الأهلي في عام ٢٠٠٩ وهي " الأهلي ١٩٠٧ نادي القرن".



وقال مصدر مسئول بوزارة التموين إن النادي الأهلي سبق نادي الزمالك في تسجيل علامة نادي القرن بعد أن تقدم لطلب تسجيل الشعار عام 2007 بطلب حمل رقم ٤٢٦٣ للحصول علي العلامة التجارية، لدى وزارة التجارة والصناعة واستطاع الحصول عليها في يناير ٢٠٠٩.

كان نادي الزمالك آثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد طلبه تسجيل شعار نادي القرن الحقيقي للكرة المصرية يوليو الماضي لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية كعلامة تجارية تقترن باسم النادي على اللافتات وغيرها من معالم النادي الخاصة.

ويستعرض صدى البلد خطوات تسجيل العلامة التجارية في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين في السطور التالية:

تعبر العلامة التجارية عن مصطلح أو رمز أو إشارة أو تصميم ، أو مزيج منهما يهدف إلى التعرف على السلع والخدمات بحيث يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييزها عن غيرها مما يبيعه غيره من المنافسين، وتعتبر العلامة التجارية بمثابة الهوية للمنتج أو الخدمة للمؤسسة القائمة عليها.



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يستعرض صدى البلد طريقة الحجز الإلكتروني للعلامة التجارية، حيث يمكن الحصول على تلك الخدمة مجانًا من خلال:

1- التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الإنترنت

‏WWW.ITDA.GOV.EG/CRA



2- يتم اختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله ثم اختيار الخدمة/ الخدمات المطلوب الحصول عليها سواء خدمات السجل التجاري من قيود جديدة، أو تجديدات، أو تعديلات أو الحصول على محررات رسمية من ذلك وكذلك تقديم خدمات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من طلب تسجيل علامة تجارية أو نموذج صناعي أو تقديم معارضة أو تظلم.

3- القيام بتأكيد طلب حجز معاملة ثم يقوم النظام تلقائيا بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة أو خلال اليوم فى المكتب الذى سيذهب إليه العميل وفقا لرغبته.