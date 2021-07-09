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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز اللقطات من عقد قران الفنانة هاجر أحمد .. شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد

تصدرت الفنانة هاجر أحمد، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد، وهو شاب من خارج الوسط الفني.

 

وعلقت هاجر أحمد: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

وتابعت قائلة: "تم بحمد الله عقد قراني علي من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا, اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي".

أول تعلق لـ هاجر أحمد بعد عقد قرانها .. شاهد

شاهد| لقطات خاصة من عقد قران هاجر أحمد

وحرص عدد من النجوم على التواجد بعقد القران، كان من بينهم الفنان حمادة هلال، و حازم ايهاب، وغيرهم، كما هنأها عدد كبير من خلال التعليقات عبر السوشيال ميديا.

قالت عبير صبري،: “الف مبروك يااحلي عروسه ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض"، وهاجر الشرنوبي: “مبرووووك ياجوجو ربنا يتمملك علي خير”.

يذكر أن قالت هاجر أحمد أنها تكره الكذب ولا تعطي فرصة ثانية للخيانة أو الغدر، وفي المقابل هي شخصية متسامحة تحتفظ بعلاقة صداقة قوية خارج الوسط الفني.

وقالت هاجر أحمد أنها تحب الغناء ولكن لا يمن أن يصل الأمر إلى مرحلة الاحتراف، وتصاب بالرعب من القطط اذا اقتربت منها.

هاجر احمد الفنانة هاجر أحمد عبير صبري هاجر الشرنوبى حازم ايهاب حمادة هلال

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