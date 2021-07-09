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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية..

ضبط 750 كيلو دجاج مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية باستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحمله على المصانع والتجار التموينيين برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، واسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم الكبرى بالمنطقة الصناعية B4 وذلك لوجود خامات إنتاج مجهولة المصدر وتم التحفظ على كميه مقدارها ٧٥٠ كيلو دجاج مجهولة المصدر على ذمه المحضر.

تموين الشرقية: ضبط 96 كيلو مواد غذائية فاسدة

كما تم تحرير  محضر ضد أحد أصحاب ثلاجات اللحوم لوجود كلاوي منتهيه الصلاحية وتم التحفظ على  كرتونه كلاوي زنه ١٤ كيلو منتهية الصلاحية على ذمه المحضر وتم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتمكنت الحملة من تحرير محضرين ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية.

الشرقية ضبط حملة تحرير السوق السوداء مجهول المصدر

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