ضبط 750 كيلو دجاج مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي

تموين الشرقية..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية باستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحمله على المصانع والتجار التموينيين برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، واسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم الكبرى بالمنطقة الصناعية B4 وذلك لوجود خامات إنتاج مجهولة المصدر وتم التحفظ على كميه مقدارها ٧٥٠ كيلو دجاج مجهولة المصدر على ذمه المحضر.

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب ثلاجات اللحوم لوجود كلاوي منتهيه الصلاحية وتم التحفظ على كرتونه كلاوي زنه ١٤ كيلو منتهية الصلاحية على ذمه المحضر وتم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتمكنت الحملة من تحرير محضرين ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية.