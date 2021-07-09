رئيس معرض الكتاب: جناح ثقافتك كتابك الأكثر إقبالا

200 حفلة توقيع

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن قرار وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، بزيادة الطاقة الاستيعابية للمعرض، حتى 140 ألف زائر، ساعد على زيادة الإقبال بشكل ملحوظ، مع اتباع نظام الحجز عبر المنصة الإلكترونية، موضحا أن الكثير من الجماهير أصبحوا مدركين لنظام المعرض .

وأضاف هيثم الحاج علي، خلال لقائه بـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن أكبر كثافة في عدد الزوار تبدأ مع انكسار الموجة الحارة، مشيرا إلى أن 60% من الزائرين في الفترة المتأخرة من النهار.

وتابع أن اليوم يشهد زيادة في الإقبال، وذلك مع الاستعداد لحفلات التوقيع، والمنظمة مع أرض المعارض، والتي ستساعد على زيادة نسبة البيع، مؤكدا أن جميع الحفلات تقام في مساحات مفتوحة، حفاظا على حياة الجمهور .

ولفت إلى أن المعرض ينتظر حوالي 200 حفلة توقيع، خلال الأيام المتبقية من المعرض، متابعا أن الجناح الأكثر إقبالا من قبل الزوار هو جناح "ثقافتك كتابك" التابع لوزارة الثقافة .

اقبال كبير في تاسع أيام معرض الكتاب.. تفاصيل

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 52 إقبالا كبيرا في تاسع أيامه بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر فعاليته حتى 15 يوليو الحالي.

وتوافد الزوار وأسرهم، على المعرض لقضاء اليوم وشراء الكتب، التي اتاحها المعرض لهم، مع توفير كل سبل الراحة الممكنة والخدمات التي يحتاجها الجمهور.

إجراءات احترازية في معرض الكتاب

والتزم المتوافدون على المعرض بالاجراءات الاحترازية، للحماية من فيروس كورونا، بارتدائهم الكمامات.

ويحرص الجمهور على زيارة المعرض لاقتناء الكتب الجديدة للكتاب والمؤلفين المصريين والعرب.

وتقدم أجنحة وزارة الثقافة المشاركة في المعرض، خصومات وعروض مختلفة على إصداراتهم لتشجيع الزوار على إقتناء الكتب في ظلإيقافمعارض الكتب في العالم.

تفاصيل معرض الكتاب

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الـ52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليوالجاريبمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية .

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًابحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكرالدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشروالكتب ، التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا إضافة إلى بثالنشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبيةوفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.