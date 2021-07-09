خطبة الجمعة من الشرقية.. وزير الأوقاف : الغش في امتحانات الثانوية العامة فساد يدمر الأجيال ويؤكد: مفهوم العمل الصالح لا يقتصر فقط على العبادات

وزير الأوقاف والمحافظ والمفتي يصلون الجمعة في الشرقية

وزير الأوقاف يكشف عن أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة

وزير الأوقاف يشرح مفهوم العمل الصالح

وزير الأوقاف : الغش في امتحانات الثانوية العامة فساد يدمر الأجيال



أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، صلاة الجمعة من مسجد نور الإيمان بمدينة العاشر من رمضان.

ونشر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نص موضوع خطبة الجمعة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، تحت عنوان "فضائل العشر الأول من ذي الحجة ومفهوم العمل الصالح ".

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي قال عن هذه الأيام المباركة "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر، قالوا ، ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، فقال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".

وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من مسجد نور الإيمان بمحافظة الشرقية، متحدثا عن فضل العشر من ذي الحجة، أنه يستحب في العشر الأول من ذي الحجة، الإكثار من الأعمال الصالحة ومنها الإطعام والصيام في التسع الأول.

كما يستحب في العشر الأول من ذي الحجة الإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، فيقول النبي "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير.

وذكر أن النبي يقول عن صوم عرفة "أحتسب على الله أن صيامه يكفر سنة ماضية وسنة قادمة" منوها أن اليوم العشر من هذه الأيام هو يوم النحر، فيقول النبي عنه "ما عمل آدمي يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم" وما عليه أهل العلم أن الصك تجزئ عن الأضحية كأن المسلم ذبح بنفسه والعبرة بما تتحقق به الشعيرة ومصلحة الفقراء وإغنائهم.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا ينبغي في العشر الأول من ذي الحجة الاقتصار على السنن والنوافل وتضييع الفرائض في هذه الأيام.



وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من مسجد نور الإيمان بمدينة العاشر من رمضان، متحدثا عن فضل العشر من ذي الحجة، أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي "ما تقرب إلي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه.. الحديث".

وذكر أنه ينبغي علينا اغتنام العشر الأول من ذي الحجة بالفرائض والنوافل معا، وعدم فعل عبادة وترك أخرى.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بعض الناس يضيق واسعا في فهم معنى مفهوم العمل الصالح في الحديث الشريف :" ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام".

وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من مسجد نور الإيمان بمحافظة الشرقية، متحدثا عن فضل العشر من ذي الحجة، أن بعض الناس يحصر العمل الصالح في العبادات فقط، مع أن العمل الصالح يشمل كل ما ينصلح به حال الناس في دينهم ودنياهم.

وأشار إلى أن تعب الفلاح وعرفه في حقله عمل صالح، وتعب الصانع وجهده عمل صالح، وإتقان الصناعات عمل صالح، والأمانة في التجارات عمل صالح، وبناء المصانع والمستشفيات والمدارس والجامعات عمل صالح، ومشروع حياة كريمة وكل من يسهم فيه عمل صالح.

وأكد وزير الأوقاف أن الاصطفاف حول الوطن وبناء الأوطان والجيوش القوية التي تحمي الأوطان عمل صالح، وكذلك دعم المؤسسات الاقتصادية عمل صالح، مؤكدا أن جيش قوي واقتصاد قوي يعني دولة ذات مكانة ومواطنا ذا كرامة.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه مع قرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة، فإنني أؤكد أن الغش في الامتحانات سواء من قام بالغش أو من حاول أو من سهل أو المواقع الفاسدة، فإن كل هذا فساد وإفساد.

وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من مسجد نور الإيمان بمحافظة الشرقية، أن الغش في الامتحانات يهدم العقول ويدمر الأجيال، وكل من غش أو ساهم أو سرب، فهو مفسد آثم لا علاقة له لا بالعمل الصالح وإن صام وصلى وزكى وزعم أنه مسلم.

وأكد وزير الأوقاف أنه لا تفوق لنا بغير العلم والعمل، فلا يوجد أمة نهضت وتطورت بغير العلم، ولا يبنى علم بغش وإنما بتعب واجتهاد، منوها أن تعب الطالب على المذاكرة هو من الأعمال الصالحة، فجهاد الطلاب في تفوقهم العلمي.