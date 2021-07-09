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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق تسجل 8 الآف و636 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 8636 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قالت الوزارة في بيان اليوم إن عدد الإصابات اليومية بلغ 8636 حالة، إلى جانب تسجيل 32 حالة وفاة.

وتماثل 6508  مصابين للشفاء، فيما بلغ ️مجموع الذين تلقوا اللقاح 1018966 شخصاً.

وبهذا يرتفع عدد إصابات كورونا في العراق إلى 1414925 حالة بينها 1294411 حالات شفاء و17476 وفاة.

ويتلقى 103038 مصاباً العلاج في المستشفيات منهم 644 في العناية المركزة.

وضع خطير

وأمس الخميس، أكدت وزارة الصحة العراقية، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بات خطيراً وأخذ عدد الاصابات يتصاعد بشكل متسارع"، مشيرةً إلى أن الموجة الحالية أقسى من الموجات التي سبقتها.

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وسجل العراق، أمس الخميس، 9189 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليكون أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الوباء 2020.

وعزت الوزارة في بيان لها العدد الكبير للإصابات إلى "عدم اكتراث المواطنين بكافة شرائحهم بالاجراءات الوقائية التي اصبح الالتزام بها شبه معدوم".

ودعت المواطنين إلى أخذ الامر بجديةٍ قصوى والعودة الى الالتزام التام بالاجراءات الوقائية، كما نحثهم على التوجه الفوري لمراكز التلقيح المنتشرة في البلاد لتلقي اللقاح لأنه لا يوجد امامنا سبيل لكسر سلسلة انتقال المرض والسيطرة عليه غير اللقاح.

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