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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الطائرة.. نسرين طافش تخطف قلوب متابعيها

نسرين طافش
نسرين طافش

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت  نسرين طافش، خلال الصور علي متن طائرة بإطلالة مبهجة بالأبيض، مرتدية جمبسوت أنيق،  ونظارة شمس،  أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

 

إطلالات نسرين طافش في رمضان 2021


اتسمت إطلالات نسرين طافش في رمضان 2021 بأنها جمعت بين الاحتشام والأناقة، حيث اعتمدت على التصميمات الجذابة والمصنوعة من الأقمشة المطرزة مما زاد من جاذبيتها ومنحها مظهرا مميزا.

 

وحرصت نسرين طافش على اقتناء العبايات ذات الألوان المبهجة مثل الفوشيا والأبيض والبيج، كما قامت بتنسيق الحقائب والأحذية الفخمة والإكسسوارات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة.

 

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت نسرين طافش على خصلات الشعر المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا رائعا ومميزا ومتناسقا مع كل إطلالة ظهرت بها في رمضان 2021.

 

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.


وشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

 

نسرين طافش تخطف قلوب متابعيها من الطائرة جلسة تصوير الابيض

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