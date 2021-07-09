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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ كاش مايوه.. منى فاروق تستمتع بالعطلة الصيفية

مني فاروق
مني فاروق

شاركت الفنانة منى فاروق، متابعيها صورًا لها أثناء قضاء الإجازة الصيفية في إحدى القرى السياحية فى دهب.


وظهرت "منى" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، بإطلالة خطفت أنظار متابعيها، حيث ارتدت كاش مايوه انيق مع قبعة وعلقت علي الصور قائلة "
القديم ذهب اتمني لك يوما سعيدا"


أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.
 

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

 

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مني فاروق تستمتع بالعطلة الصيفية بـ كاش مايوه دهب

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